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緬懷鞋王Sergio Rossi／「新疆美女」古力娜扎、迪麗熱巴秀性感美腿 也是蔡依林熱舞配件

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
古力娜扎詮釋浪漫的SR Icona系列的粉、銀色鑽飾高跟鞋。圖／取自微博
古力娜扎詮釋浪漫的SR Icona系列的粉、銀色鑽飾高跟鞋。圖／取自微博

高跟鞋之王」義大利設計師Sergio Rossi傳出染新冠肺炎（COVID-19）病逝，回顧他最經典鞋款包括美人魚（Mermaid）鏤空鞋、sr1經典鞋履以及婚鞋，古力娜扎為品牌首任大中華區品牌大使，迪麗熱巴也曾帥氣配襯，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）都曾穿上性感自信的Sergio Rossi，是女星鞋櫃必備品牌之一。

Sergio Rossi以彰顯性感女人味的線條著稱，用「可奔跑的高跟鞋」來表現舒適實穿，最為經典的設計就是美人魚鏤空款，也是蔡詩芸選穿的款式；徐若瑄則是以T字繫帶鏤空鞋拍婚紗，同一鞋款楊丞琳也曾穿著走金鐘紅毯。Sergio Rossi也是女明星登上雜誌或私服穿搭之選，凱特布蘭琪曾穿The Row駝色褲裝搭襯Sergio Rossi鞋履，完美展現女明星的氣場與光芒；史嘉蕾喬韓森則在美國版《柯夢波丹（COSMOPOLITAN）》穿了Sergio Rossi鞋款，展現她慵懶迷人的魅力。

此外，天后蔡依林在登台演唱時，也身穿ETRO搭配施華洛世奇的配件，呈現復古摩登的風格，當時腳上搭的也是Sergio Rossi高跟鞋。品牌近年搶攻大陸市場，除了迪麗熱巴以帥氣牛仔鞋配襯經典鞋款，也邀請古力娜扎作為首位大中華區代言人，以直率犀利的用字來強調她的獨特調性。

離世的創意總監Sergio Rossi享年84歲，品牌CEO Riccardo Sciutto在IG緬懷，「願我們一同紀念創始人，品牌悠久而輝煌的歷史始於他不可思議的願景與創意，我們將永遠銘記。」Sergio Rossi出生於義大利，父親為手工製鞋商，耳濡目染之下投身鞋履設計，曾與Dolce & Gabbana等合作，於1968年以自己的名字成立同名品牌，並奪得「高跟鞋之王」的美譽，但在近幾年除了美人魚鏤空鞋、sr1經典鞋外，無新進設計提升品牌辨識度，在社群關注度略見式微；品牌在台灣由MINOSHIN美之心、微風精品代理。

古力娜扎演繹Sergio Rossi經典sr1 sandal涼鞋鑲嵌水晶款。圖／取自微博
古力娜扎演繹Sergio Rossi經典sr1 sandal涼鞋鑲嵌水晶款。圖／取自微博
古力娜扎是首位Sergio Rossi大中華區代言人。圖／取字微博
古力娜扎是首位Sergio Rossi大中華區代言人。圖／取字微博
Sergio Rossi經典sr1 sandal涼鞋鑲嵌水晶款。圖／MINOSHIN提供
Sergio Rossi經典sr1 sandal涼鞋鑲嵌水晶款。圖／MINOSHIN提供
Sergio Rossi最經典的美人魚鏤空鞋履有9公分、10.5公分款式。圖／取自品牌官網
Sergio Rossi最經典的美人魚鏤空鞋履有9公分、10.5公分款式。圖／取自品牌官網
史嘉蕾喬韓森則曾在美國版《柯夢波丹（COSMOPOLITAN）》穿了Sergio Rossi鞋款，展現她慵懶迷人的魅力。圖／取自www.cosmopolitan.com/tw
史嘉蕾喬韓森則曾在美國版《柯夢波丹（COSMOPOLITAN）》穿了Sergio Rossi鞋款，展現她慵懶迷人的魅力。圖／取自www.cosmopolitan.com/tw
Sergio Rossi最經典的美人魚鏤空鞋履有9公分、10.5公分款式。圖／取自品牌官網
Sergio Rossi最經典的美人魚鏤空鞋履有9公分、10.5公分款式。圖／取自品牌官網
凱特布蘭琪穿The Row搭配Sergio Rossi鞋履，展現強大巨星氣場。圖／取自IG
凱特布蘭琪穿The Row搭配Sergio Rossi鞋履，展現強大巨星氣場。圖／取自IG
迪麗熱巴和古力娜扎都選穿Sergio Rossi黑色高跟鞋。圖／MINOSHIN提供、取自微博
迪麗熱巴和古力娜扎都選穿Sergio Rossi黑色高跟鞋。圖／MINOSHIN提供、取自微博
Sergio Rossi的sr1經典系列為不分季節、不退流行的實穿款式。圖／取自微博
Sergio Rossi的sr1經典系列為不分季節、不退流行的實穿款式。圖／取自微博
古力娜扎詮釋實穿的黑色Sergio Rossi跟鞋。圖／取自微博
古力娜扎詮釋實穿的黑色Sergio Rossi跟鞋。圖／取自微博
蔡依林以ETRO服裝搭襯Sergio Rossi高跟鞋展現摩登復古風格。圖／取自微博
蔡依林以ETRO服裝搭襯Sergio Rossi高跟鞋展現摩登復古風格。圖／取自微博
迪麗熱巴選穿的Sergio Rossi黑色高跟鞋款。圖／MINOSHIN提供
迪麗熱巴選穿的Sergio Rossi黑色高跟鞋款。圖／MINOSHIN提供
蔡依林以ETRO服裝搭襯Sergio Rossi高跟鞋作為表演服裝。圖／取自微博
蔡依林以ETRO服裝搭襯Sergio Rossi高跟鞋作為表演服裝。圖／取自微博
迪麗熱巴選穿Sergio Rossi黑色高跟鞋。圖／MINOSHIN提供
迪麗熱巴選穿Sergio Rossi黑色高跟鞋。圖／MINOSHIN提供
古力娜扎曾穿SR Icona系列的粉、銀色鑽飾高跟鞋出席活動。圖／取自微博
古力娜扎曾穿SR Icona系列的粉、銀色鑽飾高跟鞋出席活動。圖／取自微博

品牌 高跟鞋 義大利

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