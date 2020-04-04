緬懷鞋王Sergio Rossi／「新疆美女」古力娜扎、迪麗熱巴秀性感美腿 也是蔡依林熱舞配件

「高跟鞋之王」義大利設計師Sergio Rossi傳出染新冠肺炎（COVID-19）病逝，回顧他最經典鞋款包括美人魚（Mermaid）鏤空鞋、sr1經典鞋履以及婚鞋，古力娜扎為品牌首任大中華區品牌大使，迪麗熱巴也曾帥氣配襯，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）都曾穿上性感自信的Sergio Rossi，是女星鞋櫃必備品牌之一。

Sergio Rossi以彰顯性感女人味的線條著稱，用「可奔跑的高跟鞋」來表現舒適實穿，最為經典的設計就是美人魚鏤空款，也是蔡詩芸選穿的款式；徐若瑄則是以T字繫帶鏤空鞋拍婚紗，同一鞋款楊丞琳也曾穿著走金鐘紅毯。Sergio Rossi也是女明星登上雜誌或私服穿搭之選，凱特布蘭琪曾穿The Row駝色褲裝搭襯Sergio Rossi鞋履，完美展現女明星的氣場與光芒；史嘉蕾喬韓森則在美國版《柯夢波丹（COSMOPOLITAN）》穿了Sergio Rossi鞋款，展現她慵懶迷人的魅力。

此外，天后蔡依林在登台演唱時，也身穿ETRO搭配施華洛世奇的配件，呈現復古摩登的風格，當時腳上搭的也是Sergio Rossi高跟鞋。品牌近年搶攻大陸市場，除了迪麗熱巴以帥氣牛仔鞋配襯經典鞋款，也邀請古力娜扎作為首位大中華區代言人，以直率犀利的用字來強調她的獨特調性。