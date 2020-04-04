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家樂福「行動超市」前進偏鄉山區！採購民生物資更便利
防疫期間許多民眾搶買民生物資，平時也盡量減少外出或是叫美食外送，但是對偏鄉地區來說，可能連採購的超市都沒有，也不在外送服務的範圍之內。家樂福啟動「行動超市」深入偏遠山區，提供生鮮蔬果、烘焙、熟食便當、泡麵、零食、清潔用品等百樣商品供消費者採買，3月30日由家樂福土城店組隊前往烏來，為偏鄉民眾解決民生物資購買的需求，當天僅一個下午的時間就被搶購一空。
接下來家樂福桃園平鎮店將於4月27日啟動「行動超市」前往腳板山，家樂福土城店下一場則將於5月8日持續在烏來區環山路51號（消防隊停車場）舉辦，上午11點至下午6點提供「行動超市」販售服務。
家樂福表示，將會透過各區量販分店持續組成「行動超市」，為更多偏鄉民眾提供所需的民生物資販售服務。
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