佛系皮鞋吃素的！不用動物皮革 走跳依然很有型

疫情時刻，全球各種變化總令人反思再三。環境、動物、海洋保護，都成刻不容緩的重要議題。可曾想過足下踩踏的皮鞋也有新可能？其實腳下踩踏的鞋履也可略盡善待動物之責，像是本地店家Gullar葛樂皮鞋，標榜使用超細人造纖維取代動物皮革，成為佛系皮鞋、走跳依然有型。

八年級生創辦人劉瀚林原本的前一間店舖也曾販售真皮皮鞋，但搜集資料時接觸到生產過程，因而起心動念，為愛護動物轉型製造素食皮鞋，主張：「不傷害動物，從行開始。」替代皮革成為鞋履主材料的MicroFiber是超細纖維，特色為對環境友善，可被分解回收的合成纖維，更具延展與舒適，使用時間約為五到八年，皮鞋表面並具備防潑水特性；鞋底則從傳統的木根改為泡棉，穿著更為舒適、吸震。