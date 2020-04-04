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佛系皮鞋吃素的！不用動物皮革 走跳依然很有型

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以人造纖維替代皮革的Gullar皮鞋，主張：不傷害動物，從行開始。圖 / Gullar提供。
以人造纖維替代皮革的Gullar皮鞋，主張：不傷害動物，從行開始。圖 / Gullar提供。

疫情時刻，全球各種變化總令人反思再三。環境、動物、海洋保護，都成刻不容緩的重要議題。可曾想過足下踩踏的皮鞋也有新可能？其實腳下踩踏的鞋履也可略盡善待動物之責，像是本地店家Gullar葛樂皮鞋，標榜使用超細人造纖維取代動物皮革，成為佛系皮鞋、走跳依然有型。

八年級生創辦人劉瀚林原本的前一間店舖也曾販售真皮皮鞋，但搜集資料時接觸到生產過程，因而起心動念，為愛護動物轉型製造素食皮鞋，主張：「不傷害動物，從行開始。」替代皮革成為鞋履主材料的MicroFiber是超細纖維，特色為對環境友善，可被分解回收的合成纖維，更具延展與舒適，使用時間約為五到八年，皮鞋表面並具備防潑水特性；鞋底則從傳統的木根改為泡棉，穿著更為舒適、吸震。

同時前掌片則為特地開模製造，具備止滑功能。於此同時，Gullar還可針對可針對拇指外翻、扁平足甚至是加大尺碼的Made to Measure的半訂製服務，同時寬窄、高度、延條、車線、車線顏色，都可微調，價格則視情況而定。而除了葛樂皮鞋外，台灣本地品牌另有在臉書經營的「Vegan 素時尚」，以帆布搭配防滑大底製造男士休閒鞋，並強調商品不含任何動物性成份，同時為保護環境，商品也不另做多餘包裝，價格約自百元起跳，是日常生活中的另一綠色提案。

雖然未使許用皮革，但鞋履的形體、設計也與一般正式皮鞋無二，具備商務場合的穿著正式性。圖 / Gullar提供。
雖然未使許用皮革，但鞋履的形體、設計也與一般正式皮鞋無二，具備商務場合的穿著正式性。圖 / Gullar提供。
除了鞋底從傳統的木根改為泡棉，穿著更舒適吸震，Gullar鞋款的內裡也改為人造纖維、更為透氣。圖 / Gullar提供。
除了鞋底從傳統的木根改為泡棉，穿著更舒適吸震，Gullar鞋款的內裡也改為人造纖維、更為透氣。圖 / Gullar提供。

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