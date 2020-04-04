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屈臣氏divinia系列限時第2件3折　日藥本舖「玩美女人全攻略」指定商品買1送1

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
divinia蒂芬妮亞浸白肌系列成分升級。圖／屈臣氏提供
divinia蒂芬妮亞浸白肌系列成分升級。圖／屈臣氏提供

換季時節保養品、彩妝都該跟著換季，藥妝店也提前搶攻母親節商機，divinia蒂芬妮亞推出春季沁透系保養，即日起至4月22日於屈臣氏購買divinia蒂芬妮亞全系列可享第2件3折；日藥本舖4月9日至5月3日祭出「玩美女人全攻略」指定商品買1送1、第2件5折，單筆結帳滿688元再送100元折價券，還有會員獨享的「鍋鍋好生活」活動，使用會員點數就可加價購瑞士百年品牌MONCROSS不鏽鋼經典刀具組或MONCROSS 16cm不鏽鋼琥珀鍋蓋組。

屈臣氏獨家品牌divinia蒂芬妮亞新推出兩款大容量化妝水，分別主打日本吟釀米、金縷梅成分，質地輕盈好吸收；divinia浸白肌系列成分升級，嚴選α熊果素、傳明酸、卡姆果等成分。

日藥本舖4月9日至5月3日「玩美女人全攻略」推出多項美妝保養、美髮、美齒等超低特惠價；會員獨享的「鍋鍋好生活」活動扣除會員點數5,000點即可以388元加購MONCROSS不鏽鋼經典刀具組或MONCROSS 16cm不鏽鋼琥珀鍋蓋組，或是會員結帳滿500元可獲得1張集點券、集滿20點可免費兌換一組，兩款各限量500組、換完為止。此外，日藥本舖會員單筆結帳滿588元還可抽高島沙發按摩椅、全日營養青汁系列組、雪肌美人保養組、PLUNA保養組等好禮。

先前日藥本舖推出會員消費滿額送除菌乾洗手淨化凝膠60ml，1萬瓶迅速兌換完畢，日藥本舖宣布再加碼2萬瓶，會員消費滿399元就送，每人每日限送一次、送完為止；4月30日前醫護人員憑證可享保健品結帳85折。

divinia蒂芬妮亞新推出金縷梅舒緩化妝水500ml，屈臣氏特價300元，再享第2件3折。圖／屈臣氏提供
divinia蒂芬妮亞新推出金縷梅舒緩化妝水500ml，屈臣氏特價300元，再享第2件3折。圖／屈臣氏提供
即日起至4月22日於屈臣氏購買divinia蒂芬妮亞全系列可享第2件3折。圖／屈臣氏提供
即日起至4月22日於屈臣氏購買divinia蒂芬妮亞全系列可享第2件3折。圖／屈臣氏提供
divinia蒂芬妮亞新推出吟釀米保濕化妝水500ml，屈臣氏特價300元，再享第2件3折。圖／屈臣氏提供
divinia蒂芬妮亞新推出吟釀米保濕化妝水500ml，屈臣氏特價300元，再享第2件3折。圖／屈臣氏提供
日藥本舖4月9日至5月3日推出「鍋鍋好生活」活動，會員消費滿額就可加價購或集點免費兌換限量MONCROSS 16cm不鏽鋼琥珀鍋蓋組或MONCROSS不鏽鋼經典刀具組。圖／日藥本舖提供
日藥本舖4月9日至5月3日推出「鍋鍋好生活」活動，會員消費滿額就可加價購或集點免費兌換限量MONCROSS 16cm不鏽鋼琥珀鍋蓋組或MONCROSS不鏽鋼經典刀具組。圖／日藥本舖提供

換季 品牌 醫護人員

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