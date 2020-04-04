聽新聞
test
0:00 / 0:00
屈臣氏divinia系列限時第2件3折 日藥本舖「玩美女人全攻略」指定商品買1送1
換季時節保養品、彩妝都該跟著換季，藥妝店也提前搶攻母親節商機，divinia蒂芬妮亞推出春季沁透系保養，即日起至4月22日於屈臣氏購買divinia蒂芬妮亞全系列可享第2件3折；日藥本舖4月9日至5月3日祭出「玩美女人全攻略」指定商品買1送1、第2件5折，單筆結帳滿688元再送100元折價券，還有會員獨享的「鍋鍋好生活」活動，使用會員點數就可加價購瑞士百年品牌MONCROSS不鏽鋼經典刀具組或MONCROSS 16cm不鏽鋼琥珀鍋蓋組。
屈臣氏獨家品牌divinia蒂芬妮亞新推出兩款大容量化妝水，分別主打日本吟釀米、金縷梅成分，質地輕盈好吸收；divinia浸白肌系列成分升級，嚴選α熊果素、傳明酸、卡姆果等成分。
日藥本舖4月9日至5月3日「玩美女人全攻略」推出多項美妝保養、美髮、美齒等超低特惠價；會員獨享的「鍋鍋好生活」活動扣除會員點數5,000點即可以388元加購MONCROSS不鏽鋼經典刀具組或MONCROSS 16cm不鏽鋼琥珀鍋蓋組，或是會員結帳滿500元可獲得1張集點券、集滿20點可免費兌換一組，兩款各限量500組、換完為止。此外，日藥本舖會員單筆結帳滿588元還可抽高島沙發按摩椅、全日營養青汁系列組、雪肌美人保養組、PLUNA保養組等好禮。
先前日藥本舖推出會員消費滿額送除菌乾洗手淨化凝膠60ml，1萬瓶迅速兌換完畢，日藥本舖宣布再加碼2萬瓶，會員消費滿399元就送，每人每日限送一次、送完為止；4月30日前醫護人員憑證可享保健品結帳85折。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言