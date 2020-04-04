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鞋王Sergio Rossi新娘鞋藏祕密 徐若瑄、蔡詩芸都穿它

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
此為蔡詩芸選穿的Sergio Rossi訂製婚鞋，鞋底有她和王陽明的英文名首字。 圖／Sergio Rossi提供
此為蔡詩芸選穿的Sergio Rossi訂製婚鞋，鞋底有她和王陽明的英文名首字。 圖／Sergio Rossi提供

「高跟鞋之王」義大利設計師Sergio Rossi染新冠肺炎（COVID-19）離世，回顧他最經典鞋款包括美人魚（Mermaid）鏤空鞋、sr1經典鞋履以及婚鞋，是女星徐若瑄婚鞋、蔡依林登台鞋款以及迪麗熱巴等女星愛牌。

徐若瑄和蔡詩芸結婚時的鞋履，都來自Sergio Rossi，分別選穿了T字繫帶高跟涼鞋、美人魚編織踝靴的經典訂製款，搭襯了超閃的璀璨鑽飾，而Sergio Rossi婚鞋有一貼心的秘密設計，使其成為許多女孩心中的夢幻婚鞋，因為在西方諺語中，新人身上只要備齊舊的、新的、借來的以及藍色等4項幸運小物，就能獲得幸福，因此品牌在婚鞋的內墊，鑲嵌了1顆小小的藍色水鑽，以此帶來幸福象徵，為其獨到的設計；緞面婚鞋包括純白、玫瑰、香檳、淺金銀等色系，鏤空結構則強調新娘腿部的優美與性感。

病逝的Sergio Rossi享年84歲，品牌CEO Riccardo Sciutto在IG緬懷，「願我們一同紀念創始人Sergio Rossi，品牌悠久而輝煌的歷史始於他不可思議的願景與創意，我們將永遠銘記。」Sergio Rossi出生於義大利，父親為手工製鞋商，耳濡目染之下於1968年以自己的名字成立同名品牌，並奪得「高跟鞋之王」的美譽。

蔡詩芸結婚時搭襯的就是經典Sergio Rossi美人魚鞋款。 圖／Sergio Rossi提供
蔡詩芸結婚時搭襯的就是經典Sergio Rossi美人魚鞋款。 圖／Sergio Rossi提供
品牌婚鞋的內墊鑲嵌了1顆藍色水鑽，以此帶來幸福象徵；此為徐若瑄婚鞋。 圖／Sergio Rossi提供
品牌婚鞋的內墊鑲嵌了1顆藍色水鑽，以此帶來幸福象徵；此為徐若瑄婚鞋。 圖／Sergio Rossi提供
蔡詩芸結婚時搭襯的經典Sergio Rossi美人魚鞋款。 圖／Sergio Rossi提供
蔡詩芸結婚時搭襯的經典Sergio Rossi美人魚鞋款。 圖／Sergio Rossi提供
徐若瑄選擇Sergio Rossi當婚鞋。 圖／取自新浪
徐若瑄選擇Sergio Rossi當婚鞋。 圖／取自新浪
徐若瑄穿的Sergio Rossi婚鞋Tresor羊皮前墊水鑽涼鞋，售約54,000元。 圖／Sergio Rossi提供
徐若瑄穿的Sergio Rossi婚鞋Tresor羊皮前墊水鑽涼鞋，售約54,000元。 圖／Sergio Rossi提供

品牌 義大利

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