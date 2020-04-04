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鞋王Sergio Rossi新娘鞋藏祕密 徐若瑄、蔡詩芸都穿它
「高跟鞋之王」義大利設計師Sergio Rossi染新冠肺炎（COVID-19）離世，回顧他最經典鞋款包括美人魚（Mermaid）鏤空鞋、sr1經典鞋履以及婚鞋，是女星徐若瑄婚鞋、蔡依林登台鞋款以及迪麗熱巴等女星愛牌。
徐若瑄和蔡詩芸結婚時的鞋履，都來自Sergio Rossi，分別選穿了T字繫帶高跟涼鞋、美人魚編織踝靴的經典訂製款，搭襯了超閃的璀璨鑽飾，而Sergio Rossi婚鞋有一貼心的秘密設計，使其成為許多女孩心中的夢幻婚鞋，因為在西方諺語中，新人身上只要備齊舊的、新的、借來的以及藍色等4項幸運小物，就能獲得幸福，因此品牌在婚鞋的內墊，鑲嵌了1顆小小的藍色水鑽，以此帶來幸福象徵，為其獨到的設計；緞面婚鞋包括純白、玫瑰、香檳、淺金銀等色系，鏤空結構則強調新娘腿部的優美與性感。
病逝的Sergio Rossi享年84歲，品牌CEO Riccardo Sciutto在IG緬懷，「願我們一同紀念創始人Sergio Rossi，品牌悠久而輝煌的歷史始於他不可思議的願景與創意，我們將永遠銘記。」Sergio Rossi出生於義大利，父親為手工製鞋商，耳濡目染之下於1968年以自己的名字成立同名品牌，並奪得「高跟鞋之王」的美譽。
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