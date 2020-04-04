清明連假最後優惠！4大超商「咖啡、飲品限時特價」快喝一波

清明連假最後倒數，雖然防疫期間最好不要遠行趴趴走，但住家附近的超商優惠可千萬別錯過，尤其是咖啡、飲品、冷凍袋裝小吃特價別忘了快搶一波！

7－ELEVEN CITY CAFE於4月5日前推出大杯美式咖啡第2杯半價，還有「藍色精品咖啡日」活動，4月20日前的每周一掃瞄CITY PRIMA精品咖啡杯套上的QR Code，就能導流至OPEN POINT App行動隨時取，提供CITY PRIMA精品咖啡限時限量優惠，每會員限購一組。此外，4月7日前7－ELEVEN推出御料小館全系列第2件6折，包括超熱賣的石安牧場溫泉蛋、辣味雞球、韓式炸雞、爆炒滷雞胗等。

7－ELEVEN X Mister Donut店中店即日起至4月21日推出「日式春饗宴」獨家活動，任選一個甜甜圈加CITY CAFE中熱美式咖啡或中杯拿鐵咖啡一杯現省5元。

4月5日前使用全家便利商店App商品預售可購買中杯冰單品美式咖啡、拿鐵買1送1，每位會員限購6組；4月7日前購買媽媽煮藝冷凍杯裝系列搭配冷凍袋裝小吃即可省5元；4月21日前德傳普洱茶、黑烏龍茶、德傳普洱醇奶茶、黑烏龍醇奶茶等17款私品茶系列皆享均一價29元優惠。

萊爾富4月5日前阿奇儂雪沙拿鐵咖啡／芒果任選第2件10元；4月7日前Hi Café大杯冰／熱美式咖啡、多喝水MORE Fiber氣泡水560ml、光泉果汁時刻葡萄汁300ml、樺達硬喉糖薄荷／檸檬口味均享買1送1，活動期間於門市購買大塊肩胛沙朗牛排、金磚骰子牛、美國牛五花火鍋片等可享任選2件9折。