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唐鳳親至萊爾富封測！口罩實名制2.0新功能「領口罩兼續訂下一輪」預計4月下旬上線
「口罩實名制2.0」上路之後，對於無暇去藥局排隊的上班族來說的確是一大福音，為了讓更多民眾能輕鬆購買口罩，「口罩實名制2.0」繼第3輪預購開放14天可買9片之後，預計4月下旬將推出「至超商領取口罩兼續訂下一輪」的新功能，行政院數位政委唐鳳與技術團隊在清明連假首日就親訪萊爾富北市正忠店進行封測，只為加緊趕工讓新功能早日上線。唐鳳今天一早也在臉書PO出自己示範操作的影片，不到1分鐘就完成列印領取口罩的小白單與續訂下一輪的記錄單。
唐鳳表示，「口罩實名制2.0」的新功能預計首波將開放曾在網路預購過的民眾，可直接持健保卡至超商多媒體事務機台插卡，就能領取口罩、同時續訂下一輪，到萊爾富進行封測都還蠻順利的，希望早日能讓更多不會使用網路的阿公、阿嬤走進超商就能自己操作或透過店員協助輕鬆買到口罩，一來可分散排隊群聚風險，同時也能分擔藥局藥師們的辛勞。
萊爾富率先推出透過會員App以手機就能領口罩，更不同於一般超商用信封袋裝口罩，而啟用包裝機包裝，就是為了讓大眾領得更安心；領口罩除了原有的加6元買水兌換券之外，即日起至5月5日領口罩還可享Hi Café單杯大熱拿鐵咖啡半價兌換券，另有鮮奶、桂格雞精、白蘭氏旭沛蜆精、白蘭氏養蔘飲、光泉冷泡茶－冰釀烏龍、蜜蜂工坊牛奶花生等最低6折起與贈送100Hi點。
OKmart在第3輪口罩預購祭出限量的便利額溫卡，4月9日起至全台OKmart領取預購口罩後加購大杯醇品美式咖啡（不限冷熱）即可獲得便利額溫卡（單筆口罩消費限一次），或是選擇大杯醇品美式咖啡買1送1，兩活動擇一。OK App也設有「口罩實名制2.0領取專區」，不限會員皆可使用。
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