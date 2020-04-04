不查水表查手表 香港創意品牌Click新品 萬元有找

覺得生活太煩悶？總要找點樂子，才能為規律生活擦出新火花。香港創意品牌Click這回更將腦筋動到80年代的機械式水表轉盤上！設計師將「滾輪式數字」加入手表設計，帶來以飛航儀表板為主軸的Aviation Panel 「飛機表」和宛如傳統水表的Electricity Meter「電度表」，令人不禁莞爾，且價格都在萬元有找。

設計師不全然在視覺上搞怪，但確實在機芯中放入三個由微晶片控制的馬達，再以馬達帶動齒輪旋轉。「電度表」幾乎完全比照水表阿拉伯數字的字體，被挪用在表面之上，同時還加上歐盟認證CE、功率kWh等字樣；而「飛機表」則同樣具備「滾輪式設計」但加入水平刻度與飛機樣式，呈現如鮮明的儀表板風格，玩味十足。