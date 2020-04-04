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不查水表查手表 香港創意品牌Click新品 萬元有找

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
將「滾輪式設計」加入手表設計的香港品牌Click，這回帶來兩款新品：電度表和飛機表，創意十足且都在萬元之內。圖 / Click提供。
將「滾輪式設計」加入手表設計的香港品牌Click，這回帶來兩款新品：電度表和飛機表，創意十足且都在萬元之內。圖 / Click提供。

覺得生活太煩悶？總要找點樂子，才能為規律生活擦出新火花。香港創意品牌Click這回更將腦筋動到80年代的機械式水表轉盤上！設計師將「滾輪式數字」加入手表設計，帶來以飛航儀表板為主軸的Aviation Panel 「飛機表」和宛如傳統水表的Electricity Meter「電度表」，令人不禁莞爾，且價格都在萬元有找。

設計師不全然在視覺上搞怪，但確實在機芯中放入三個由微晶片控制的馬達，再以馬達帶動齒輪旋轉。「電度表」幾乎完全比照水表阿拉伯數字的字體，被挪用在表面之上，同時還加上歐盟認證CE、功率kWh等字樣；而「飛機表」則同樣具備「滾輪式設計」但加入水平刻度與飛機樣式，呈現如鮮明的儀表板風格，玩味十足。

類似設計的也有瑞士與法國混血的設計品牌Klokers，其KLOK-08腕表由兩片碟盤組成，其一顯示小時與分鐘，另一碟片顯示秒，並以中央的垂直線標示當下時間。有別於傳統腕表的順時針方向移動，KLOK-08則是逆時針轉動，顯示正確時間；而本地創意品牌Future Lab則也有一件「等離子數位時鐘」，以六個閃耀著阿拉伯數字的燈座，模擬真空管的懷舊浪漫，加上木紋底座後卻又散發古典的居家感，為一成不變的生活，樂趣自找。

以轉動碟片顯示時間的Kloers KLOK-08，像設計品而多過一只傳統手表，在顯示上顛覆想像，19,200元。圖 / Klokers提供。
以轉動碟片顯示時間的Kloers KLOK-08，像設計品而多過一只傳統手表，在顯示上顛覆想像，19,200元。圖 / Klokers提供。
Click的Electricity Meter「電度表」在加上歐盟認證CE、功率kWh等字樣以及滾輪式數字顯示後，宛如將水表或電表戴上手，4,500元。圖 / Click提供。
Click的Electricity Meter「電度表」在加上歐盟認證CE、功率kWh等字樣以及滾輪式數字顯示後，宛如將水表或電表戴上手，4,500元。圖 / Click提供。
四四方方的Click「飛機表」，結合了飛機儀表板上的垂直刻度顯示，玩味十足，4,000元。圖 / Click提供。
四四方方的Click「飛機表」，結合了飛機儀表板上的垂直刻度顯示，玩味十足，4,000元。圖 / Click提供。
Future Lab，等離子數位時鐘，價格店洽。圖 / 翻攝自Future Lab網站。
Future Lab，等離子數位時鐘，價格店洽。圖 / 翻攝自Future Lab網站。

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