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不查水表查手表 香港創意品牌Click新品 萬元有找
覺得生活太煩悶？總要找點樂子，才能為規律生活擦出新火花。香港創意品牌Click這回更將腦筋動到80年代的機械式水表轉盤上！設計師將「滾輪式數字」加入手表設計，帶來以飛航儀表板為主軸的Aviation Panel 「飛機表」和宛如傳統水表的Electricity Meter「電度表」，令人不禁莞爾，且價格都在萬元有找。
設計師不全然在視覺上搞怪，但確實在機芯中放入三個由微晶片控制的馬達，再以馬達帶動齒輪旋轉。「電度表」幾乎完全比照水表阿拉伯數字的字體，被挪用在表面之上，同時還加上歐盟認證CE、功率kWh等字樣；而「飛機表」則同樣具備「滾輪式設計」但加入水平刻度與飛機樣式，呈現如鮮明的儀表板風格，玩味十足。
類似設計的也有瑞士與法國混血的設計品牌Klokers，其KLOK-08腕表由兩片碟盤組成，其一顯示小時與分鐘，另一碟片顯示秒，並以中央的垂直線標示當下時間。有別於傳統腕表的順時針方向移動，KLOK-08則是逆時針轉動，顯示正確時間；而本地創意品牌Future Lab則也有一件「等離子數位時鐘」，以六個閃耀著阿拉伯數字的燈座，模擬真空管的懷舊浪漫，加上木紋底座後卻又散發古典的居家感，為一成不變的生活，樂趣自找。
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