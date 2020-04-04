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全聯行動超市悄悄現蹤 地點讓2萬人感動直呼：好貼心

聯合新聞網 / 綜合報導
有人發現全聯超市行動車在自己家附近，對於照顧偏鄉地區的舉動網友直呼貼心。圖片來源／聯合報系
有人發現全聯超市行動車在自己家附近，對於照顧偏鄉地區的舉動網友直呼貼心。圖片來源／聯合報系

台灣便利性高，在人口密集的地方幾乎每走幾步都會有超商、超市等多家選擇，但如果是在偏鄉地區，店家會相對較少，當地居民可能需要有交通工具代步才能抵達，可能就沒有這麼方便，日前有住山上的網友發現，家裡附近出現了「全聯行動車」，讓她相當訝異，這麼貼心的服務，讓她開心直呼「這樣我們方便多了」，吸引了2.2萬人點讚。

全聯行動車服務上路。 圖／翻攝我愛全聯-好物老實説
全聯行動車服務上路。 圖／翻攝我愛全聯-好物老實説

網友在「我愛全聯-好物老實說」貼出照片說「我們山上也有全聯行動車了，這樣我們方便多了」，網友表示地點位於阿里山下的隙頂，可見行動車內商品多樣，像是日常用品衛生紙、食物如泡麵、養樂多、布丁、牛奶、豆腐、美乃滋等多種選擇都有，另外也有方便保存的冷凍食品，像是水餃、魚腹片、蔥抓餅，另外肉、海鮮、水果也都有販賣，讓人有種「麻雀雖小，五臟俱全」的感覺，吸引許多當地居民光顧。

全聯行動車服務商品多元。 圖／翻攝我愛全聯-好物老實説
全聯行動車服務商品多元。 圖／翻攝我愛全聯-好物老實説

貼文一出也吸引了2.2萬人按讚，網友直呼「好讚」、「哇！好貼心」、「好親民的服務，第一次看到」、「全聯也太厲害了」、「原來台灣也有超市行動車，之前只知道日本有。希望全聯能擴大，解決一些行動不便的老人家購物問題」、「有企業願意這樣做，真的好棒」

有網友也補充，全聯行動販售車是於4月1日正式上路販售，目前規劃6天安排販售路線及停駐點，主要是服務偏遠地區消費不便的鄉親，目前地點有嘉義縣隙頂加油站旁、龍頭、日安社區、菜公店、內埔林香腸本舖、中埔菜市場、源山7-11旁空地等地點。

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