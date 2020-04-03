玩具總動員乾洗手太可愛！台隆手創館熱賣防疫實用小物

疫情期間，民眾消費方向也轉為對除菌、清潔等防疫產品更為重視，販售許多日本生活雜貨品牌的台隆手創館表示，疫情期間，來客雖然減少，但客單增加，防疫相關產品暴增10倍成長。同時推出許多實用的防疫小物，一款乾洗手推出玩具總動員造型款，童趣的設計在一片清潔商品中特別醒目，成為熱銷防疫商品之一。

台隆手創館執行長陳琪瑛表示，日本一向以清潔、除菌產品為擅長，台隆手創館引進日本許多除菌商品，在疫情期間特別受歡迎。雖然百貨通路受疫情影響來客下降，但台隆手創館卻逆勢成長，業績出現近2成成長。相關防疫商品叫貨量較過去大幅增加10倍以上。並觀察到民眾購買相關產品客單價增加，像過去只會買1瓶的東西，現在會買個3～4瓶，也有客人購買防疫商品一出手就是2～3萬。

防疫相關商品熱賣，台隆手創館業績逆勢成長。記者江佩君／攝影

玩具總動員乾洗手凝露

這款玩具總動員的乾洗手凝露，吊牌有胡迪、巴斯光年、熊抱哥等不同角色造型，可吊掛於包包、行李箱或推車上，隨身攜帶超便利。乾洗手凝露含有不同香氣，隨時都能清潔雙手，凝露使用完後，還可變身為名字吊牌。可愛的造型說不定還可讓大小朋友願意經常洗手，甚至有客人一次買就買到2萬元的金額。

HADARIKI乾洗手

乾洗手已是現在隨身必備攜帶物，60%酒精並含純天然蘆薈萃取精華，速乾保濕不黏膩、不乾澀，僅上架一個多月就賣出超過2萬瓶。

HADARIKI乾洗手60ml售價99元。記者江佩君／攝影

日本製TOAMIT頸掛空氣清淨片

薄薄一片，外觀就像是識別證。號稱是「可以掛在脖子上的清淨機」，以亞氯酸納作為主要成分，主打可阻隔病毒、微細懸浮粒子、花粉、塵埃等。輕便的設計，也有客人一出手就買百個。

日本製TOAMIT頸掛空氣清淨片售價399元。記者江佩君／攝影

nahe半透明多用途收納方包

防水不易髒PVC材質，輕巧大容量，半透明設計可收納口罩等隨身小物，且可一目瞭然收納的物品。

nahe半透明多用途收納方包S/L (灰/白/黃/紅) 售價550/780元。圖／台隆手創館提供

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