蔡依林露肩性感演繹PUMA新外套 環保素材製成依舊時髦又顯瘦

身為PUMA最強代言人的蔡依林（Jolin）再度以美照迷惑了粉絲，全新的FIRST MILE環保機能系列外套、鞋款，穿在她身上就是時髦又顯瘦。而FILA推出首波城市紀念款 「TOKYO 東京配信系列」，混搭運動、時尚、潮流元素，一樣亮眼又好搭配。

PUMA代言人演繹全新的FIRST MILE環保機能系列外套、鞋款。圖／PUMA提供

為了實踐「永續發展」的目標，PUMA利用來自海地、宏都拉斯、及台灣的回收寶特瓶再製紗線，打造了全新的FIRST MILE環保機能系列，囊括專業跑鞋、訓練鞋款、運動服飾與褲款商品，同樣交由天后Jolin演繹。在形象廣告中，蔡依林穿上一襲湖水綠機能連帽風衣外套，並套上 PUMA Erupt TRL by FIRST MILE 戶外慢跑鞋款，還有小露肩膀線條的造型，看起來完全無法聯想到是由環保素材製成的單品。因為像是，Jolin穿著的慢跑鞋的鞋面是以2 個回收寶特瓶再生紗線製成；穿起來顯瘦的外套則是由 12 個回收寶特瓶再製而成，三片式連帽設計搭配 windCELL 防風透氣機能布料，腰間可調式扣環抽繩讓身形更顯俐落。

PUMA代言人演繹全新的FIRST MILE環保機能系列外套、鞋款。圖／PUMA提供

而FILA持續鎖定潮世代，瞄準運動時尚市場，因此最新推出的「東京配信系列」力邀日本知名畫家Naijel Graph擔綱此一系列的主設計。品牌以中性寬鬆版型展現率性，運用於連帽上衣、圓領衫，更將Logo與TOKYO英文字母以及手繪風日文片假名組合翻玩，推出多款嶄新的印花圖案組合。另外，還備有運動風衣套裝與2D極簡縫線風帆夾克；配件方面，則打造最流行的斜背小包與手拿包，將源自帆船運動的粗繩以螢光綠、艷彩橘等跳色注入，更顯年輕活潑風格。

PUMA代言人演繹全新的FIRST MILE環保機能系列外套、鞋款。圖／PUMA提供

PUMA代言人演繹全新的FIRST MILE環保機能系列外套、鞋款。圖／PUMA提供

PUMA FIRST MILE環保機能系列外套2,980元。

PUMA FIRST MILE環保機能系列Erupt TRL FM鞋3,380元。

FILA東京配信系列斜背小包1,680元。圖／FILA提供

FILA東京配信系列連帽上衣3,980元。圖／FILA提供