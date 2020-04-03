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SOGO復興館、忠孝館聯手 連假小確幸人氣美食買一送一
SOGO復興館、忠孝館聯手推出連假美食小確幸，SOGO復興館4/2至4/5集結館內B2、B3美食推出買一送一等優惠；SOGO忠孝館人氣經典日本展「春櫻美食展」，超過50款美食推出特價、買一送一等優惠。
SOGO復興館連假期間，包括Häagen-Dazs、檸檬樹、葉味香、第8口鳳梨酥、咖樂迪咖啡農場、Lt布列塔尼餅乾、凱林鐵板燒、金葉名氣餅，推出指定商品買1送1優惠。另外，微熱山丘、糖村、吉可頌、詩特莉餅乾、王德傳，以及連續4年獲新加坡米其林必比登推介的松發肉骨茶，推出SOGO才有的獨家優惠。
指定日期優惠包括4/2Color C‘ode凱莉小姐綜合餅乾禮盒買1送1、先麥長條牛軋糖買1送1；4/3新東陽果汁與辣果汁牛肉乾買1送1、不二家草莓切片蛋糕買1送1(13:00開始販售)；4/4 MOS漢堡摩斯薯條(大) 買1送1、泰飽打拋豬麵(套餐) 買1送1(12:00開始販售)、不二家 千層切片蛋糕買1送1(13:00開始販售)、賽門鄧普拉購買任一品項即贈小份炸餛飩ㄧ份。4/5小南門傳統綜合豆花買一送一。
SOGO忠孝館「春櫻美食展」4/3至4/7推出快閃優惠。超過50款美食推出特價、買一送一等優惠。番屋雞匠北海道半身炸雞特價200元；川島之味現烤軟絲、香魚、杏仁魚酥買4送1；鶴味噌味噌系列500元/3盒；APPLE SNACK蘋果脆片原價170元/包，特價480元/3包；若狹屋本鋪商品任2件9折。小樽漁場北海道切昆布原價1,170元，特價買1送1；笹屋伊織全面85折。
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