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真的是陳冠希「著用」！Jordan Brand預告下一雙必收潮鞋4月20日開賣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
陳冠希搶先體驗Jordan Delta鞋款，剛在社群平台上釋出，就引發潮流界的廣大關注。圖／Nike提供
陳冠希搶先體驗Jordan Delta鞋款，剛在社群平台上釋出，就引發潮流界的廣大關注。圖／Nike提供

陳冠希（Edison）從出道以來一舉一動都受到關注，本來就自帶話題的他，在創立Clot品牌之後，更成為潮流文化指標人物。各種陳冠希穿戴過的單品都會熱賣，可說是早期的帶貨王，因此Jordan Brand先前就邀請他與足球球星Neymar搶先體驗全新的Jordan Delta鞋款，果然剛在社群平台上釋出，引發潮流界的廣大關注。

陳冠希搶先體驗Jordan Delta鞋款，剛在社群平台上釋出，就引發潮流界的廣大關注。圖／Nike提供
陳冠希搶先體驗Jordan Delta鞋款，剛在社群平台上釋出，就引發潮流界的廣大關注。圖／Nike提供

Jordan Brand的設計師從太空裝中的手套獲得啟發，於是將複合材質的概念，運用在Jordan Delta鞋款上。所以，在鞋面上可以看到各種面料透過細膩的工法結合在一起，而透氣網眼設計搭配麂皮作為裝飾，更為鞋款增添許多亮點。而且外觀以強烈結構感的大底搭配俐落線條和透氣性十足的鞋面，內襯則採用無接縫設計，降低了腳的摩擦。Jordan Brand還讓這雙鞋款兼具透氣及柔和腳感，彰顯出舒適性，是一雙適合全天候及不同場合穿著的鞋款。

陳冠希搶先體驗Jordan Delta鞋款，剛在社群平台上釋出，就引發潮流界的廣大關注。圖／Nike提供
陳冠希搶先體驗Jordan Delta鞋款，剛在社群平台上釋出，就引發潮流界的廣大關注。圖／Nike提供

另外，Jordan Delta鞋款採用全腳掌Nike React泡棉製成，鞋款外底還採用籃球鞋底經常使用的人字紋，來致敬籃球運動。同時為穿著者提供更輕質的靈活性和穩固的支撐力；加厚的鞋領、符合人體工學設計的鞋舌以及鞋後跟的提環，各方面都展現出性能優先的設計考量。但全新設計的Jordan Delta移除鞋跟的橡膠材質，使鞋款更加輕量化，同時升級了穿著的舒適感。而這雙話題鞋款，也即將在4月20日開賣，相信屆時Juicestore也會開賣，喜歡「冠希著用」的人，就可留意了。

陳冠希搶先體驗Jordan Delta鞋款，剛在社群平台上釋出，就引發潮流界的廣大關注。圖／Nike提供
陳冠希搶先體驗Jordan Delta鞋款，剛在社群平台上釋出，就引發潮流界的廣大關注。圖／Nike提供

陳冠希搶先體驗Jordan Delta鞋款，剛在社群平台上釋出，就引發潮流界的廣大關注。圖／Nike提供
陳冠希搶先體驗Jordan Delta鞋款，剛在社群平台上釋出，就引發潮流界的廣大關注。圖／Nike提供

全新設計的Jordan Delta移除鞋跟的橡膠材質，使鞋款更加輕量化。圖／Nike提供
全新設計的Jordan Delta移除鞋跟的橡膠材質，使鞋款更加輕量化。圖／Nike提供

全新設計的Jordan Delta鞋款，將在4月20日開賣。圖／Nike提供
全新設計的Jordan Delta鞋款，將在4月20日開賣。圖／Nike提供

陳冠希在個人IG上，搶先曝光全新的Jordan Delta鞋款，引起關注。圖／摘自IG
陳冠希在個人IG上，搶先曝光全新的Jordan Delta鞋款，引起關注。圖／摘自IG

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