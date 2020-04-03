親子共樂 百貨戶外打造「夢幻樂園」、「飄移卡丁車」

現在正是各大百貨母親節優惠展開期，連假適逢兒童節，百貨期間特別打造親子活動，大小朋友都能玩，把樂園、卡丁車賽車道直接搬到百貨，在通風的室外玩耍更安心。

●板橋大遠百打造「Dream World夢幻樂園」

現在正值板橋大遠百展開母親節首波優惠，化妝品、內睡衣當日單筆滿3,000送300，百貨服飾單筆滿3,000送200。此外，即日起至5月12日在室外特別推出「Dream World夢幻樂園」，打造一座大小朋友都能體驗的繽紛樂園，現場帶來白金旋轉木馬、夢幻摩天輪、巨型海底釣魚機以及天際飛機等遊樂設施，除了小孩能玩，童趣夢幻的場景也可以拍照拍得過癮。

凡是進場遊玩的消費者，一律皆會進行體溫量測以及消毒，每項設施也會在遊玩前進行加強消毒作業，讓消費者遊玩更安心。

板橋大遠百針對「Dream World夢幻樂園」推出專屬優惠，4月2日至4月3日持Happy Go卡於3F至8F男、女、童裝單筆消費滿5,000元可獲得樂園貴賓券一張；4月13日至4月14日持遠百App以HAPPY GO Pay支付3F至8F男、女、童裝單筆消費滿2,000元可獲得樂園貴賓券一張。醫護人員只要出示醫事人員證，即可獲得樂園貴賓券一張，可以免費暢玩設施，限量200張。

板橋大遠百即日起至5月12日特別推出「Dream World夢幻樂園」。圖／板橋大遠百提供

●統一時代百貨「小學堂飄移卡丁車」

統一時代百貨台北店即日起至4月22日首度推出化妝品、內睡衣滿2,000元送250元。並為親子新添娛樂選項，4月3日至5月10日於2F夢廣場引進「小學堂飄移卡丁車」，體驗刺激又好玩的戶外遊樂設施，並設置S型甩尾跑道，讓小朋友成為小小賽車手，親子一同尬車飄移。

另外在B2特賣會場即日起至4月4日聯手9大品牌推出「兒童節-童用品特賣會」，包含以旺家飾、麗嬰房、施巴、麗莎與卡斯柏等，童裝最低下殺2折、內著199元起，寢具特價1,980元起，還有卡通授權商品5折起，讓家長為家中小寶貝增添可愛單品。