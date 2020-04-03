小S親授大女兒拍照訣竅 Elly許曦文「高級臉」讓Jorya春夏形象大片美出新高度

Elly許曦文不愧是「IPSS」小S徐熙娣的大女兒，在去年首度為服裝品牌Jorya拍攝秋冬廣告，旋即就獲得矚目，而她招牌的厭世表情，更是符合當前的流行，因此討論話題不減。因此，今年品牌再度請許曦文擔任春夏形象大片的主角，而「星媽」小S依舊親自盯場，面授機宜，指導如何擺出「高級臉」。

Elly許曦文拍攝服裝品牌Jorya春夏形象廣告。圖／摘自Jorya官網

小S出道至今拍過無數時尚大片，當然要傳授一點經驗給女兒，而且經過了上一次的品牌拍攝、時尚雜誌訪談後，Elly在這次的Jorya春夏廣告中，就顯得更容易進入狀況。但從幕後花絮還是可以看到小S仍舊是不輕易鬆懈，除了盯場與攝影師討論照片成果之外，還是手把手的教許曦文怎樣在鏡頭前，擺出最佳pose，成就出這季美出新高度的形象照。而甫曝光，就有網友回應「高級臉樂勝光希」、「好清新！選對代言人了！」，「連手指都有戲，果然是小S的女兒」，因此也有粉絲希望兩人或許有機會同框，一起拍母女的時尚大片。

Elly許曦文拍攝服裝品牌Jorya春夏形象廣告。圖／摘自Jorya微博

這一季，Jorya把高級時裝感的復古剪裁，宫廷風的輪廓帶入服裝中，點綴了華麗蝴蝶結，並加上典雅的領口設計，使用具有珍珠光澤的面料，打造出超現實的夢幻氛圍。而且，Jorya運用高飽和度的色彩，來營造出油畫質感的細膩，並把復古的皺摺簡化，使裙裝更具有現代感。特別是使用了A字版型的款式，讓上面的印花帶有不刻板又不過於誇張，呈現可愛又復古的魅力。

Elly許曦文拍攝服裝品牌Jorya春夏形象廣告。圖／摘自Jorya微博

小S徐熙娣親自盯場，並傳授Elly許曦文拍照訣竅。圖／摘自Jorya微博

小S徐熙娣親自盯場，並傳授Elly許曦文拍照訣竅。圖／摘自Jorya微博

小S徐熙娣親自盯場，並傳授Elly許曦文拍照訣竅。圖／摘自Jorya微博