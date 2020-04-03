又是「理想女友」冠軍！新垣結衣靠4種髮型成國民初戀

擁有超高人氣的日本女星新垣結衣，在日本公信榜Oricon News的年度「最理想女友」調查中，2020年再度奪下冠軍，已經連續4年霸佔第一名，讓新垣結衣被封為「國民初戀」也不為過。

閃著大大眼睛，清純的臉龐與無邪的笑容，也被網友說「看結衣的笑容，可以被治癒」，堪稱最佳療癒系的女友，難怪讓所有男生都愛上了。細細看新垣結衣的魅力，穿著上走的就是日系風格，臉蛋自然迷人，最能襯托出她獨具的魅力，就靠髮型了，日本網友們也紛紛討論最愛的結衣髮型，以下4種髮型，讓新垣結衣獨具魅力。

一、斜瀏海頭

多數網友最愛結衣的髮型，就是這款「斜瀏海頭」，也是最具女人味的髮型，因為新垣結衣的臉型，下顎比較小，但她髮際線偏高，因此斜分的瀏海，最能修飾她的臉型，獨具一種迷人的魅力。而且她有時會把頭髮紮起來，在設計上，要增添空氣感，不能過於結實，避免看起來髮際線太高。

二、丸子頭

可愛迷人的丸子頭，網友們特別喜歡這種可愛的髮型，新垣結衣私下也愛這種丸子頭，頗有逆齡感。但是她的臉龐比較肉，下巴比較短，所以如果紮起完整的丸子頭，反而會讓臉比較大。因此如果是拍雜誌時，新垣結衣的丸子頭兩側，會刻意留下一些髮絲，搭配長型耳環，反而凸顯出她的古典美。

三、旁分長髮

長髮的新垣結衣，也是男生們最愛的髮型，不過結衣的頭髮偏細軟髮，其實長頭髮時，不好整理，容易讓整個頭型都展現出來。因此，新垣結衣在長髮時，會發現她刻意旁分，而且單側會刻意吹高一點，修飾整體臉部線條，加深立體感，與清純感不一樣的成熟魅力。

四、戴帽子