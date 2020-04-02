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LV和LOEWE直播藝術表演、講座 居家防疫多美感少焦慮

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
路易威登基金會將2014年以來的精采表演、講座，轉為線上直播；此為法國大提琴家Gautier Capuçon相關紀錄片《Violoncelles, vibrez !》。圖／截自youtube_FondationLV
路易威登基金會將2014年以來的精采表演、講座，轉為線上直播；此為法國大提琴家Gautier Capuçon相關紀錄片《Violoncelles, vibrez !》。圖／截自youtube_FondationLV

依循法國政府的防疫指示，路易威登基金會暫時關閉中，也取消所有藝文活動，為了讓居家防疫的時光也能有舒心的藝術活動可參加，基金會提供線上的特定展覽、音樂會、大師講堂及活動，藉由網路傳遞藝術的力量；LOEWE則推出LOEWE EN CASA計劃，透過Instagram LIVE直播功能，方便在家人士定時觀賞LOEWE文化項目或LOEWE工藝獎入圍候選人的網上活動、講座或工坊。

路易威登基金會以線上演出的方式讓大眾共享藝術時光，將2014年開幕後舉辦的特定展覽、音樂會等，以每周舉辦3場數位活動的形式呈現，包括周三下午6點的語音導覽觀展、周五晚上8點半演奏廳音樂會、周日下午5點半演奏會等（以上為巴黎時間，台灣時區為其+6小時），每周共有3場次的定時藝文活動，也透過IG首度公開藝術家介紹等內容，目前已上線過的場次包括郎朗演奏會、法國大提琴家Gautier Capuçon相關紀錄片《Violoncelles, vibrez !》等，可以透過社群包括Instagram、Facebook、YouTube等搜尋#FLVfromhome了解節目場次。

LOEWE創意總監Jonathan Anderson有鑑於居家防疫的時期可以做為網上探索工藝的機會，構思了LOEWE EN CASA計劃，透過Instagram LIVE直播功能，可以看到金屬工藝、編織、日本花道、陶藝、家具製作等導覽賞析或工坊實作，例如金工藝術家Adi Toch會介紹如何在家臨時搭建工作室繼續創作；渡來徹（Watarai Toru）示範日本花道、將花葉枝幹變成獨特藝術品等，展現人文精神及手做工藝之美。

LOEWE EN CASA計劃近期各場次表（內文為中歐時間，台灣時區為其+6小時）。圖／LOEWE提供
LOEWE EN CASA計劃近期各場次表（內文為中歐時間，台灣時區為其+6小時）。圖／LOEWE提供
LOEWE為居家防疫者提出LOEWE EN CASA計劃。圖／LOEWE提供
LOEWE為居家防疫者提出LOEWE EN CASA計劃。圖／LOEWE提供
日本金工工藝藝術家井尾鉱一（Koichi lo）也參與了LOEWE EN CASA計劃。圖／LOEWE提供
日本金工工藝藝術家井尾鉱一（Koichi lo）也參與了LOEWE EN CASA計劃。圖／LOEWE提供

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