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護唇膏變項鍊 maje X Absolution聯名皮革唇膏盒

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供

把女孩最愛的美妝小物護唇膏，結合時髦流行的迷你皮革配件，maje推出了maje X Absolution聯名款L Walk系列唇膏盒，內附護唇膏，掛在身上成為可愛的配件，不論上班或是小旅行，都可以隨時拿出護唇膏維持彈潤美唇。

在路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）、愛馬仕、GUCCI都推出口紅皮革小盒之後，法國輕奢品牌maje也打造了鱷魚壓紋的L Walk黑色皮革唇膏盒，搭配金屬頸鍊、全新的雙M字Logo標誌，成為造型的亮點，此外，也特別和有機美妝品牌Absolution合作，每個唇膏盒都內附修護潤唇膏1支；這支潤唇膏的尺寸相較一般唇膏較為短、胖，相當可愛，也是特殊的體驗。

此一聯名合作的靈感，來自女生常會在包款深處撈找護唇膏，因此結合裝飾配件與實用小物，推出maje X Absolution唇膏盒，若護唇膏使用完畢，也可替換其他唇膏；Absolution是來自法國的有機美妝品牌，是10年前由Isabelle Carron創立，以獲得有機認證的面部、身體護理產品為強項，其中的修護護唇膏男、女皆適用，黑色外管時髦簡約。

maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒上是全新的mm品牌logo。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒上是全新的mm品牌logo。圖／maje提供
maje本季L WALK小配件除了鱷魚壓紋唇膏盒之外，也有手機側背包。圖／maje提供
maje本季L WALK小配件除了鱷魚壓紋唇膏盒之外，也有手機側背包。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供
maje L WALK鱷魚壓紋唇膏盒（內含Absolution修護潤唇膏1支），售價3,950元。圖／maje提供

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