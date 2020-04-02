護唇膏變項鍊 maje X Absolution聯名皮革唇膏盒

把女孩最愛的美妝小物護唇膏，結合時髦流行的迷你皮革配件，maje推出了maje X Absolution聯名款L Walk系列唇膏盒，內附護唇膏，掛在身上成為可愛的配件，不論上班或是小旅行，都可以隨時拿出護唇膏維持彈潤美唇。

在路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）、愛馬仕、GUCCI都推出口紅皮革小盒之後，法國輕奢品牌maje也打造了鱷魚壓紋的L Walk黑色皮革唇膏盒，搭配金屬頸鍊、全新的雙M字Logo標誌，成為造型的亮點，此外，也特別和有機美妝品牌Absolution合作，每個唇膏盒都內附修護潤唇膏1支；這支潤唇膏的尺寸相較一般唇膏較為短、胖，相當可愛，也是特殊的體驗。