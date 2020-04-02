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黑色就是潮 IWC與CORUM為艱困時刻點燈也指路
黎明來臨之前的黑暗總特別漫長，但也正是漆黑的時刻，更要掌握時間與生命的節奏。IWC萬國表與崑崙（CORUM）不約而同推出兩款黑色系腕表：IWC的大飛行員黑色碳纖維版本，以及Corum的海軍上將（Admiral）42毫米自動腕表，呈現暗黑中的時間風格魅力。
最早誕生於1960年代的Corum海軍上將系列，之後在1983年曾經「重生」、並從帆船賽「海軍上將盃」汲取靈感演化而成12邊形特殊表殼，以及由「國際海事信號旗」（International Code of Signals）組成的時間刻度。最新的Admiral 42 Automatic Full Black是系列中首發的黑色款式，透過PVD技術將精鋼表殼披上一襲酷黑外衣，但海事旗、小秒針刻度則換上藍、紅、黃、 綠和橙五種顏色，每種顏色都採限量100只發行，像是嚴峻春日中的彩色眺望。
如果說Corum海軍上將瞄準海洋，那麼IWC的大飛行員腕表（Big Pilot）就是空中的經典「定番」。大飛行員（Big Pilot）系列在過去積累了無數忠誠的愛好者，以大型洋蔥式表冠、長動能的七日鍊機芯，自成一局。而這枚大飛行員特別版腕表首次使用了黑色的碳纖維表殼，但保留了46.5毫米的超大尺寸與諸多特色，並將指針、刻度、印刷字樣改為更低調的灰色，也凸顯夜間的辨識度，為漆黑的艱困時光，指路且點燈。
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