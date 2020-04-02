撐不住了！香港洲際酒店資遣員工 進行30年來最大翻修

消息指出，香港洲際酒店今（2日）在員工大會宣布，酒店將於4月20日進行裝修，為期30個月，並於2022年重新開業；洲際酒店會遣散所有員工並按年資賠償員工。但香港明報指出，期間只有中菜餐廳欣圖軒保持營業，由於裝修時間較預期長，故會「遣散大部分員工」。

酒店官網同步貼出「香港洲際酒店開展大型翻新工程，將以香港麗晶酒店品牌煥新回歸，計劃於2020年4月20日展開」，證實消息不假。

據了解，員工的最後上班日期為昨日5月1日勞動節。5年以下年資的員工可獲1個月薪資賠償，5至10年則獲賠償2個月薪資，10至15年獲賠償3個月薪資；15年以上則獲4個月薪資。

洲際酒店最新公布，將展開30年來最大型的裝修翻新工程，並定於2020年4月20日關閉，將會在2022年重新開業時更名為香港麗晶酒店。裝修期間，酒店內的欣圖軒將保持開放，顧客可通過毗鄰的K11 Musea進入。

香港洲際酒店位於九龍尖沙咀，臨維多利亞港海景，酒店前身是麗晶酒店（The Regent Hong Kong），於1980年開業。其宴會廳「洲際大禮堂」為全港最大，可容納1,300人，設全港酒店中最大的室內液晶體幕牆，城中不少名人曾在此舉行婚宴。

酒店也是《福布斯旅遊指南》2020年度全球酒店評級五星酒店 ，還有榮獲米其林一星和福布斯五星的粵菜館欣圖軒，以及分別獲得福布斯四星的THE STEAK HOUSE winebar + grill及NOBU InterContinental Hong Kong。