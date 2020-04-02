浪漫防疫！Jasmine Galleria訂製婚紗工藝打造蕾絲口罩

防疫也要美麗，JasmineGalleria延伸訂製婚紗的概念與做工，推出訂製的手工口罩，目前推出黑、白刺繡款，消費者可透過聯繫與訂製，打造屬於自己的限量款「蕾絲釘珠口罩」。

bling bling的口罩設計概念來自品牌對於優雅美感的紓發，以「防疫時尚單品」、「美麗的社交距離」在臉書和IG發表全新的手工蕾絲釘珠口罩款式，可以選用頂級蕾絲、釘珠亮片、圖騰花案等面料，交由Jasmine Galleria設計團隊，製作手工打造的精細縫製裝飾性口罩，需要留意的是手工蕾絲釘珠口罩並非醫療用防疫口罩，僅為外罩，需與口罩搭配使用。