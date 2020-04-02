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浪漫防疫！Jasmine Galleria訂製婚紗工藝打造蕾絲口罩
防疫也要美麗，JasmineGalleria延伸訂製婚紗的概念與做工，推出訂製的手工口罩，目前推出黑、白刺繡款，消費者可透過聯繫與訂製，打造屬於自己的限量款「蕾絲釘珠口罩」。
bling bling的口罩設計概念來自品牌對於優雅美感的紓發，以「防疫時尚單品」、「美麗的社交距離」在臉書和IG發表全新的手工蕾絲釘珠口罩款式，可以選用頂級蕾絲、釘珠亮片、圖騰花案等面料，交由Jasmine Galleria設計團隊，製作手工打造的精細縫製裝飾性口罩，需要留意的是手工蕾絲釘珠口罩並非醫療用防疫口罩，僅為外罩，需與口罩搭配使用。
目前手工「蕾絲釘珠口罩」採預約訂製的方式，4月15日起接受預訂，每個單一口罩訂製價格大約1,680元起，約需時7個工作天，售價及交件日期，皆視消費者預訂的數量及製程繁複程度而有不同。Jasmine Galleria在美國芝加哥起家，目前為時裝、婚紗或禮服訂製品牌，包括Melody殷悅、安心亞都曾穿著品牌訂製服裝出席活動，吳姍儒也曾穿上Jasmine Galleria禮服勇奪金鐘獎。
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