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浪漫防疫！Jasmine Galleria訂製婚紗工藝打造蕾絲口罩

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
Jasmine Galleria以訂製婚紗工藝打造手工蕾絲釘珠口罩。圖／Jasmine Galleria提供
Jasmine Galleria以訂製婚紗工藝打造手工蕾絲釘珠口罩。圖／Jasmine Galleria提供

防疫也要美麗，JasmineGalleria延伸訂製婚紗的概念與做工，推出訂製的手工口罩，目前推出黑、白刺繡款，消費者可透過聯繫與訂製，打造屬於自己的限量款「蕾絲釘珠口罩」。

bling bling的口罩設計概念來自品牌對於優雅美感的紓發，以「防疫時尚單品」、「美麗的社交距離」在臉書和IG發表全新的手工蕾絲釘珠口罩款式，可以選用頂級蕾絲、釘珠亮片、圖騰花案等面料，交由Jasmine Galleria設計團隊，製作手工打造的精細縫製裝飾性口罩，需要留意的是手工蕾絲釘珠口罩並非醫療用防疫口罩，僅為外罩，需與口罩搭配使用。

目前手工「蕾絲釘珠口罩」採預約訂製的方式，4月15日起接受預訂，每個單一口罩訂製價格大約1,680元起，約需時7個工作天，售價及交件日期，皆視消費者預訂的數量及製程繁複程度而有不同。Jasmine Galleria在美國芝加哥起家，目前為時裝、婚紗或禮服訂製品牌，包括Melody殷悅、安心亞都曾穿著品牌訂製服裝出席活動，吳姍儒也曾穿上Jasmine Galleria禮服勇奪金鐘獎。

Jasmine Galleria手工蕾絲釘珠口罩試面料、繁複程度不同，售價大約1,680元起。圖／Jasmine Galleria提供
Jasmine Galleria手工蕾絲釘珠口罩試面料、繁複程度不同，售價大約1,680元起。圖／Jasmine Galleria提供
Jasmine Galleria手工蕾絲釘珠口罩採手工製作，需時大約7個工作天。圖／Jasmine Galleria提供
Jasmine Galleria手工蕾絲釘珠口罩採手工製作，需時大約7個工作天。圖／Jasmine Galleria提供
吳姍儒奪得金鐘獎時即是穿著Jasmine Galleria禮服。圖／Jasmine Galleria提供
吳姍儒奪得金鐘獎時即是穿著Jasmine Galleria禮服。圖／Jasmine Galleria提供
Jasmine Galleria手工蕾絲釘珠口罩的面料來自婚紗訂製的頂級蕾絲。圖／Jasmine Galleria提供
Jasmine Galleria手工蕾絲釘珠口罩的面料來自婚紗訂製的頂級蕾絲。圖／Jasmine Galleria提供
Jasmine Galleria手工蕾絲釘珠口罩4月15日之後開放訂製，目前共有白、黑兩色。圖／Jasmine Galleria提供
Jasmine Galleria手工蕾絲釘珠口罩4月15日之後開放訂製，目前共有白、黑兩色。圖／Jasmine Galleria提供
Jasmine Galleria以手工訂製婚紗、禮服、服裝為主。圖／取自Jasmine Galleria官網
Jasmine Galleria以手工訂製婚紗、禮服、服裝為主。圖／取自Jasmine Galleria官網

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