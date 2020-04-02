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卡娜赫拉雞蛋糕、粉紅鳥居 台中草悟道櫻花主題好療癒
疫情期間，做好防護措施外出走走適度的放鬆也是必要的。現在民眾更傾向從事戶外活動放鬆心情，台中草悟廣場即日起至5/10在一樓戶外廣場推出「卡娜赫拉的櫻花趣」期間限定快閃店，現場最受注目的就是三米高的粉紅鳥居，還有一系列期間限定卡娜赫拉造型雞蛋糕、氣泡飲，還可以跟著P助與粉紅兔兔一起在櫻花樹下野餐，粉色的可愛氛圍相當療癒。
現場推出期間限定的造型雞蛋糕，除了有可愛立體大頭P助與兔兔造型，還有P助擁抱粉紅兔兔的超萌造型，是粉絲打卡必備，另外還可搭配酸酸甜甜的蜜桃、草莓氣泡飲，在櫻花樹下的享受愜意時光。
快閃店內則有超過百種卡娜赫拉的小動物周邊，官方授權的獨家櫻花限定新品，從化妝箱、環保側背包、限定版T恤、櫻花造型隨身鏡等，每款都有P助和粉紅兔兔賞櫻玩耍的獨家限定圖樣。期間每周末與例假日下午14:30-17:30舉辦「PK骰子樂」，只要連闖三關就能把18吋卡娜赫拉的小動物玩偶帶回家。
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