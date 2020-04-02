卡娜赫拉雞蛋糕、粉紅鳥居 台中草悟道櫻花主題好療癒

疫情期間，做好防護措施外出走走適度的放鬆也是必要的。現在民眾更傾向從事戶外活動放鬆心情，台中草悟廣場即日起至5/10在一樓戶外廣場推出「卡娜赫拉的櫻花趣」期間限定快閃店，現場最受注目的就是三米高的粉紅鳥居，還有一系列期間限定卡娜赫拉造型雞蛋糕、氣泡飲，還可以跟著P助與粉紅兔兔一起在櫻花樹下野餐，粉色的可愛氛圍相當療癒。

「卡娜赫拉的櫻花趣」期間限定快閃店，即日起至5/10在台中草悟廣場推出。圖／業者提供

現場推出期間限定的造型雞蛋糕，除了有可愛立體大頭P助與兔兔造型，還有P助擁抱粉紅兔兔的超萌造型，是粉絲打卡必備，另外還可搭配酸酸甜甜的蜜桃、草莓氣泡飲，在櫻花樹下的享受愜意時光。

期間限定卡娜赫拉造型雞蛋糕。圖／業者提供