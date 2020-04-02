回顧經典設計！Fila、ellesse復刻街拍必備鞋款

復古風當道！因此運動時尚品牌ellesse從80年代的經典設計中汲取靈感，復刻出Indus和Tanker兩款人氣休閒鞋。而風靡90年代的滑板鞋風潮也在今年回歸了，FILA重新推出Classic Boarder鞋款，不只是讓人回憶青春歲月，更是街拍造型必備。

從時尚編輯、創意總監到模特們，皆穿著ellesse的Indus鞋款現身於時裝周期間，因此在這季成為每個潮人矚目的單品之一。外觀以大鋸齒橡膠大底結合鞋身流線條紋，不僅俐落，更能巧妙修飾腿型打造高挑比例。而取材自80年代經典風格的Tanker訓練鞋，則是百分之百還原當時的設計輪廓，來向網球元素致敬。不僅如此，今年ellesse 用糖果般繽紛的織布來點綴鞋面和鞋舌；除了復刻版本外，還推出本季經典白的款式，以純色設計帶來清爽的視覺，同時賦予百搭的精神。

同樣以復古為概念的還有FILA全新的Classic Boarder鞋款，重新翻玩了在90年代深受歡迎的滑板鞋與街舞鞋，順應2024年巴黎奧運把街舞納入正式比賽項目的風潮。FILA混搭了經典紅、藍、白與黑色系，並讓鞋跟與後套採柔軟仿毛皮材質，鞋身使用立體電繡Logo與經典鞋款的識別標誌（FILA Flag） ，使鞋型更富層次感。鞋底符合街舞者的需求，為耐用防滑橡膠底台，是排舞練習、登台比賽、日常穿搭的最佳選擇。

ellesse Tanker休閒鞋2,980元。圖／永三提供

ellesse Indus系列球鞋3,280元。圖／永三提供

ellesse Tanker復刻休閒鞋3,780元。圖／永三提供

ellesse Indus系列球鞋3,280元。圖／永三提供

FILA Classic Boarder系列休閒鞋2,080元。圖／FILA提供