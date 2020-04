「湯姆貓與傑利鼠」快閃店 上百種超萌周邊初登場

美式經典卡通「湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry」,在台北捷運中山商圈推出期間限定快閃店,現場集結超過百件快閃店才有的限定首賣款,有可愛的絨毛玩偶、帆布袋、滑鼠墊、馬克杯等生活小物,讓粉絲盡情蒐集。

「湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry」主題快閃店,即日起至4月30日在新光三越南西店三館1樓入口處展開。圖/FANFANS粉粉提供

「湯姆貓與傑利鼠」主題快閃店,即日起至4月30日,在新光三越南西店三館1樓入口處展開,店型以卡通最經典的起司和槌子為主題設計打造,快閃店外觀滿滿的超司超醒目,現場也特別設計這對歡喜冤家的巨人型立牌,並準備了槌子等拍照小道具,讓粉絲拍照打卡重溫湯姆貓與傑利鼠的爆笑時光。兒童節期間(4/3-4/5)限定,消費即送Tom and Jerry氣球一個,每日限量30個。

「湯姆貓與傑利鼠」快閃店周邊商品。圖/FANFANS粉粉提供