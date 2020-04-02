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「湯姆貓與傑利鼠」快閃店 上百種超萌周邊初登場
美式經典卡通「湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry」，在台北捷運中山商圈推出期間限定快閃店，現場集結超過百件快閃店才有的限定首賣款，有可愛的絨毛玩偶、帆布袋、滑鼠墊、馬克杯等生活小物，讓粉絲盡情蒐集。
「湯姆貓與傑利鼠」主題快閃店，即日起至4月30日，在新光三越南西店三館1樓入口處展開，店型以卡通最經典的起司和槌子為主題設計打造，快閃店外觀滿滿的超司超醒目，現場也特別設計這對歡喜冤家的巨人型立牌，並準備了槌子等拍照小道具，讓粉絲拍照打卡重溫湯姆貓與傑利鼠的爆笑時光。兒童節期間（4/3-4/5）限定，消費即送Tom and Jerry氣球一個，每日限量30個。
快閃店超過百款限定首賣款，也推出許多不同以往畫風的湯姆貓與傑利鼠，首次亮相的原創新品包含實用的托特包、帆布袋、馬克杯和杯墊等，從各式文具到生活用品都有。活動期間凡消費並按讚「FANFANS 粉粉」專頁，即可參加抽抽樂活動，享8折、95折現折優惠，或Tom and Jerry小胸章一個。
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