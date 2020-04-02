快訊

台南市驚傳槍響 當鋪光天化日被開6槍示威

聽新聞
test
0:00 / 0:00

釘飾入鞋 Berluti搖滾隨型 風格走跳踩起來

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
a.testoni 2020春夏開發出多樣化的穆勒鞋履，滿足時髦男性的風格走跳需求。圖 / a.testoni提供。
a.testoni 2020春夏開發出多樣化的穆勒鞋履，滿足時髦男性的風格走跳需求。圖 / a.testoni提供。

面對四天連假，雖然盡量避免群聚，但走跳的心情依然難以平息。這時一雙足上的鞋履，或正是日常生活中腳踏實地的風格小確幸。向來以染色技法（Patina）見長的法國高級男裝品牌Berluti本季推出新一季佈滿飾釘（studs）裝飾的鞋履、皮革外套與包款，在穩健中散發搖滾氣息。

Berluti製鞋工藝中原本用於底部的飾釘（studs）裝飾，這回被翻轉運用於鞋履與各式皮件之上。這種技法名為Chevillage工藝，Chevillage則為法語，意指「釘住」。像是Stellar飾釘休閒鞋便將沉穩的咖啡色皮革大量運用上飾釘（studs）裝飾，並在鞋邊搭配流行的白色滾邊設計，穩重也具輕奢氛圍，另外Caractere Edge黑色孟克鞋則將飾釘工藝運用於鞋底側邊，搭配上三扣式設計，風格別具。

另一邊a.testoni則順應趨勢潮流，在2020春夏帶來多款遊走於正裝與Smart casual風格的「穆勒鞋（Mules）」。穆勒鞋原是用於室內穿著的無後根設計，而a.testoni新款穆勒鞋則有復古刷色或手工編織兩種款式，滿足日常生活的繁忙快節奏，但正式場合又可將鞋跟回復，尤其手工編織款式搭配了帆船橡底和麻繩編織鞋緣，像是在艷陽來臨之前，預約屬於沙灘與浮雲的夏日寫意心境。

Berluti，Stellar飾釘休閒鞋，咖啡色的飾釘鞋面與白色小牛皮及鞋底，穩重中散發輕快氣息。圖 / Berluti提供。
Berluti，Stellar飾釘休閒鞋，咖啡色的飾釘鞋面與白色小牛皮及鞋底，穩重中散發輕快氣息。圖 / Berluti提供。
Berluti的釘飾系列除了鞋履，另運用在Un Jour Gulliver飾釘公事包上，可以手提、亦可卸去金屬鍊條肩帶後斜背使用。105,000元。圖 / Berluti提供。
Berluti的釘飾系列除了鞋履，另運用在Un Jour Gulliver飾釘公事包上，可以手提、亦可卸去金屬鍊條肩帶後斜背使用。105,000元。圖 / Berluti提供。
以海軍藍、白色、深棕大地色牛皮手工編織打造的a.testoni穆勒鞋，正式場合又可將鞋跟拉回，價格店洽。圖 / a.testoni提供。
以海軍藍、白色、深棕大地色牛皮手工編織打造的a.testoni穆勒鞋，正式場合又可將鞋跟拉回，價格店洽。圖 / a.testoni提供。

小確幸

延伸閱讀

防疫在家「悶壞」 林智堅帶你去新竹左岸運動防疫

新冠肺炎震撼歐美 知名音樂人逝世

樂界噩耗！搖滾經典I Love Rock 'N Roll 原創染疫病逝

搖滾狂放 Kōki與吳亦凡同場齊撐寶格麗B.zero1 Rock

相關新聞

龍都酒樓推出超狂「半價」優惠 不到千元即可品嘗冠軍烤鴨

受到疫情影響，許多老字號店家紛紛熄燈，也有店推出優惠，希望能多吸引客人。曾被選為網路10大熱門烤鴨冠軍的「龍都酒樓」，自4月1日開始推出廣式片皮鴨半價的折扣，想要嚐鮮的民眾最好要提前一天預訂。

「湯姆貓與傑利鼠」快閃店 上百種超萌周邊初登場

美式經典卡通「湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry」，在台北捷運中山商圈推出期間限定快閃店，現場

釘飾入鞋 Berluti搖滾隨型 風格走跳踩起來

面對四天連假，雖然盡量避免群聚，但走跳的心情依然難以平息。這時一雙足上的鞋履，或正是日常生活中腳踏實地的風格小確幸。向來...

用香味去旅行！Jo Malone秘密花園推睡蓮、柚子新香水

每年到了春天，Jo Malone London總會率先用香味，帶妳進入如同仙境般的秘密花園，喚醒冬日沈睡的心靈，用最清新...

百貨衝刺母親節連假加碼優惠 美妝補貨趁現在

百貨母親節首波優惠紛紛趁連假期間開跑，更趁連假推出加碼優惠，讓消費者趁著上半年最強促銷為自己日常保養美妝品補貨。疫情期間...

就是要妳做自己！Nike打造全新女孩專屬購物空間 品牌體驗店登陸信義區

女孩們看過來！Nike重新優化了座落於信義區Neo 19裡的據點，其中的二樓規劃成女性專屬購物空間，集結包括 Infin...

宅在家好無聊？這些紓壓品找回好心情

新冠肺炎疫情影響，減少外出時間，「宅在家」已成了國人的新生活型態。不過，誰說在家很無聊，利用簡單單品，也能打造出舒適又愜意的質感空間，多一點放鬆的愉悅感，就能紓解不必要的壓力，讓身心都提高免疫力。

母親節檔期開跑！搶促銷2招宅到底

新冠肺炎疫情全球延燒，讓消費市場一片沉寂，上半年最大促銷檔期母親節活動近日陸續開跑，彩妝保養品是女性囤貨的重點品項，今年各品牌主打重量級新品的優惠組合，搭配大容量商品折扣。因應疫情，今年更提供專櫃電話訂購服務，滿額即可免費宅配到府。

櫃姐都偷屯貨！5大保養品牌低調賣翻的母親節特惠組

被疫情悶壞了嗎？終於等到上半年美妝最大特惠的母親節檔期，但還在買小棕瓶、小黑瓶嗎？其實除了明星商品的特惠組，大家都知道熱...

實踐綠時尚 BOSS推全新承責西裝 可溯源羊毛愛動保

能力越大、責任越大，當人們追求風格的同時，承擔起對環境與地球的責任，其實可以兼顧。為善盡世界公民的一份子，BOSS推出全...

台北上班族注意！憑名片可免費吃「星洲海鮮叻沙」

凡在台北大安區、松山區、信義區的上班族注意了，拿名片就有機會免費兌換一碗「星洲海鮮叻沙」，活動限時4/6~4/10，每天...

Dickies打造monkey time限定工裝 穿上這系列就是大寫的帥氣！

美式休閒品牌Dickies®與日本潮流店鋪monkey time的合作，會產生什麼火花？不用猜，最快在4月9日於品牌的新...

熱門新聞

口罩戴久耳朵痛！超辣OL曝「迴紋針妙招」 網歪樓瘋傳：太實用

7-ELEVEN首發振興優惠券 商品買1送1、咖啡第二杯半價

賓士三芒星標誌縮水？ 背後含意讓車迷讚爆

清明連假首日路況天氣一次看！國五恐狂塞12小時

龍都酒樓推出超狂「半價」優惠 不到千元即可品嘗冠軍烤鴨

我們有營業！為了社交距離 這間北市星巴克乾脆撤桌椅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。