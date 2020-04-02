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釘飾入鞋 Berluti搖滾隨型 風格走跳踩起來
面對四天連假，雖然盡量避免群聚，但走跳的心情依然難以平息。這時一雙足上的鞋履，或正是日常生活中腳踏實地的風格小確幸。向來以染色技法（Patina）見長的法國高級男裝品牌Berluti本季推出新一季佈滿飾釘（studs）裝飾的鞋履、皮革外套與包款，在穩健中散發搖滾氣息。
Berluti製鞋工藝中原本用於底部的飾釘（studs）裝飾，這回被翻轉運用於鞋履與各式皮件之上。這種技法名為Chevillage工藝，Chevillage則為法語，意指「釘住」。像是Stellar飾釘休閒鞋便將沉穩的咖啡色皮革大量運用上飾釘（studs）裝飾，並在鞋邊搭配流行的白色滾邊設計，穩重也具輕奢氛圍，另外Caractere Edge黑色孟克鞋則將飾釘工藝運用於鞋底側邊，搭配上三扣式設計，風格別具。
另一邊a.testoni則順應趨勢潮流，在2020春夏帶來多款遊走於正裝與Smart casual風格的「穆勒鞋（Mules）」。穆勒鞋原是用於室內穿著的無後根設計，而a.testoni新款穆勒鞋則有復古刷色或手工編織兩種款式，滿足日常生活的繁忙快節奏，但正式場合又可將鞋跟回復，尤其手工編織款式搭配了帆船橡底和麻繩編織鞋緣，像是在艷陽來臨之前，預約屬於沙灘與浮雲的夏日寫意心境。
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