用香味去旅行！Jo Malone秘密花園推睡蓮、柚子新香水

每年到了春天，Jo Malone London總會率先用香味，帶妳進入如同仙境般的秘密花園，喚醒冬日沈睡的心靈，用最清新的悸動，深刻入每個晨間的露水之中，為彼此展開一段浪漫。在破曉之際，用睡蓮、柚子，來場嗅覺的冒險，將初春到來的氣息，如同珠寶盒般展開芬芳。

Jo Malone再度推出「BLOSSOMS秘密花園限量系列」，全系列用最美的消光瓶身打造完美質感，香味靈感來自在亞洲旅途中，所遇見的花朵，在這動盪的時間裡，用香味一起去旅行吧！

今年首度推出清新調性的春日限定「睡蓮古龍水」，如同一池靜謐之水上，湧出了新鮮，前調橙花純露，帶著淡淡優雅的芬芳，更有著脫俗的氣息，中調的睡蓮是主角，由後調的白麝香，呼應睡蓮古龍水的沁心之香，就如同衝擊春天的味覺，更能讓人忘掉塵囂煩惱。

同樣新推出的「柚子古龍水」，是春天裡盛開的果園代表，帶著清新調性的木質調性，讓人全身散發著活力，馥郁的古龍水，更能帶襯出個人的朝氣。前調柚子，就如同開啟了歡樂的心情，中調鼠尾草與後調香脂冷衫，就如同一個沈穩氣質的優雅紳士，令人回味無窮，為初春展開一整年活力與冒險。