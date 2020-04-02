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用香味去旅行！Jo Malone秘密花園推睡蓮、柚子新香水

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London秘境花園限量系列橙花藤枝擴香組165ml（左）／3,990元；橙花工藝蠟燭200g／2,990元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London秘境花園限量系列橙花藤枝擴香組165ml（左）／3,990元；橙花工藝蠟燭200g／2,990元。圖／Jo Malone London提供

每年到了春天，Jo Malone London總會率先用香味，帶妳進入如同仙境般的秘密花園，喚醒冬日沈睡的心靈，用最清新的悸動，深刻入每個晨間的露水之中，為彼此展開一段浪漫。在破曉之際，用睡蓮、柚子，來場嗅覺的冒險，將初春到來的氣息，如同珠寶盒般展開芬芳。

Jo Malone再度推出「BLOSSOMS秘密花園限量系列」，全系列用最美的消光瓶身打造完美質感，香味靈感來自在亞洲旅途中，所遇見的花朵，在這動盪的時間裡，用香味一起去旅行吧！

今年首度推出清新調性的春日限定「睡蓮古龍水」，如同一池靜謐之水上，湧出了新鮮，前調橙花純露，帶著淡淡優雅的芬芳，更有著脫俗的氣息，中調的睡蓮是主角，由後調的白麝香，呼應睡蓮古龍水的沁心之香，就如同衝擊春天的味覺，更能讓人忘掉塵囂煩惱。

同樣新推出的「柚子古龍水」，是春天裡盛開的果園代表，帶著清新調性的木質調性，讓人全身散發著活力，馥郁的古龍水，更能帶襯出個人的朝氣。前調柚子，就如同開啟了歡樂的心情，中調鼠尾草與後調香脂冷衫，就如同一個沈穩氣質的優雅紳士，令人回味無窮，為初春展開一整年活力與冒險。

系列也同步推出經典復刻的合歡花、桂花古龍水，以及橙花藤枝擴香組、橙花居家工藝蠟燭，全台4月15日上市。

Jo Malone London秘境花園限量系列桂花古龍水／30ml、100ml／2,600、5,200元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London秘境花園限量系列桂花古龍水／30ml、100ml／2,600、5,200元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London秘境花園限量系列合歡花古龍水／30ml、100ml／2,600、5,200元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London秘境花園限量系列合歡花古龍水／30ml、100ml／2,600、5,200元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London秘境花園限量系列4月15日上市。圖／摘自IG
Jo Malone London秘境花園限量系列4月15日上市。圖／摘自IG
Jo Malone London秘境花園限量系列合歡花古龍水／30ml、100ml／2,600、5,200元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London秘境花園限量系列合歡花古龍水／30ml、100ml／2,600、5,200元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London秘境花園限量系列柚子古龍水／30ml、100ml／2,600、5,200元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London秘境花園限量系列柚子古龍水／30ml、100ml／2,600、5,200元。圖／Jo Malone London提供

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