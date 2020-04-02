百貨衝刺母親節連假加碼優惠 美妝補貨趁現在

百貨母親節首波優惠紛紛趁連假期間開跑，更趁連假推出加碼優惠，讓消費者趁著上半年最強促銷為自己日常保養美妝品補貨。疫情期間，避免群聚百貨也有不同作為，打破原本定點專櫃服務限制，在戶外打造期間限定店，或者開放消費者館外取貨服務，也有線上購物讓會員在家就能購物，種種措施都是要讓民眾方便買、安心買。

●新光三越香堤大道打造戶外「Beauty Plaza」

新光三越初夏購物節推出化妝品單櫃滿3,000送300搭配11大銀行優惠，為了讓消費者選購更加安心便利，即日起至4/14於香堤大道旁推出期間限定「Beauty Plaza」，聯手SK-II 、蘭蔻、雅詩蘭黛、資生堂、DIOR、LA MER、Benefit等7大品牌，於戶外透風環境的香堤大道幫顧客試妝、諮詢，也能在現場直接點貨，透過新光三越推出的新服務「雲端POS機」，達成無接觸結帳。

另外，新光三越App線上購物推出的化妝品組數較去年翻倍成長，特惠組數突破20萬組，除了可以零接觸完成購物宅配到家外，更可同享實體百貨滿3,000送300的回饋。

新光三越今年母親節除了實體百貨，擴大App精選優惠、電商平台美麗台，線上線下都能買。圖／新光三越提供

●遠百響應「社交距離」板橋大遠百、中山店推醫護專屬優惠

呼應中央流行疫情指揮中心宣布「社交距離注意事項」，遠東百貨因應連續假期，推出相關對應措施，餐廳美食街、影城採取梅花座，美食街即將設置防疫隔板，超市排隊動線也以1.5公尺排隊動線標示做區隔。

板橋大遠百推出「防疫人員加油」優惠，聯合全館多達百間品牌即日起全台醫護人員，憑醫事人員證，享有各項專屬優惠，像是板橋大遠百COACH推出81折優惠、iRobot掃地機器人76折、空氣清淨機7折。添好運等餐廳美食可享85折至9折優惠。遠百板橋中山店即日起，持醫護證件可享醫護專屬優惠，周一至周四指定主題餐廳用餐最低可享9折優惠，不分平假日在美食街用餐最低可享8折優惠。

板橋大遠百聯合全館多達百間品牌推出醫護人員專屬折扣。圖／遠百提供

●京站首四日化妝品、內衣、香氛滿4,000最多送600

京站時尚廣場母親節檔期，4/2至5/10期間推出化妝品、內衣、香氛當日累計滿2,000元送200元抵用券；全館當日累計消費滿4,000元，送200元抵用券。首四日(4/2～4/5)刷指定銀行信用卡滿4,000元再加碼送200元優惠，等於化妝品、內衣、香氛滿4,000元送600元。另外，4/2至4/5於B1女裝服飾櫃位，持Q卡單筆消費滿4,000元，再加贈100元商品禮券。

新開幕的小碧潭店今年加入母親節優惠行列，4/2至5/10期間，針對新店、文山區Q卡友及上班族推出了「森林‧食光CLUB美食儲值卡」，儲值3,000元就送美食68折券1張，儲值6,000元就送美食68折券2張，以此類推。京站母親節檔期期間，消費滿2,000元還有機會抽中價值68萬的TOYOTA COROLLA ALTIS汽車一台等共超過百萬元獎項。

京站母親節檔期期間，消費滿2,000元有機會抽中價值68萬的TOYOTA COROLLA ALTIS汽車一台。圖／京站提供

●統一時代台北店首度化妝品、內睡衣滿2,000送250

統一時代百貨台北店今年美人節，首度推出化妝品、內睡衣滿2,000元送250元，回饋創新高。連假期間再加碼推出App行動會員獨享活動，購買連假限定美妝組合，可以用會員點數200點現抵250元。在GAP、UNIQLO、MUJI、TSUTAYA BOOKSTORE等四大店舖，單筆消費滿2,500元就送「樂高迷你小老鼠積木包」。4/22前持會員卡於全館消費滿1,000元還可再抽國內夢幻城堡住宿。

統一時代百貨台北店Kiehl’s全效修護保濕組，價值4,530元，特價3,550元，限量25組。圖／統一時代提供

●三井OUTLET SALE下殺2折起