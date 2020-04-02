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就是要妳做自己！Nike打造全新女孩專屬購物空間 品牌體驗店登陸信義區

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Nike台北品牌體驗店二樓規劃成女性專屬購物空間，集結包括 Infinalon瑜伽系列在內的所有女性產品系列，讓所有女孩得以在舒適的環境購物。圖／Nike提供
Nike台北品牌體驗店二樓規劃成女性專屬購物空間，集結包括 Infinalon瑜伽系列在內的所有女性產品系列，讓所有女孩得以在舒適的環境購物。圖／Nike提供

女孩們看過來！Nike重新優化了座落於信義區Neo 19裡的據點，其中的二樓規劃成女性專屬購物空間，集結包括 Infinalon瑜伽系列在內的所有女性產品系列，讓所有女孩得以在舒適的環境，享受購物樂趣。

展現多元造型風格靈感的跨系列人台穿搭示範，整層樓完整展示最齊全的女性服飾與鞋款系列。圖／Nike提供
展現多元造型風格靈感的跨系列人台穿搭示範，整層樓完整展示最齊全的女性服飾與鞋款系列。圖／Nike提供

位於信義區Neo 19裡的Nike品牌體驗店，隨著消費者的需求不斷進化，總共三層的空間，除了呈現完整的跑步、健身、籃球與運動生活系列產品外，今年更特地保留二樓給女孩們，打造專屬的購物天地。從進入這個樓面，就能看見展現多元造型風格靈感的跨系列人台穿搭示範，整層樓完整展示最齊全的女性服飾與鞋款系列。而且還因應女生的需求，優化了更衣室與舒適的休息空間，讓所有來到台北品牌體驗店的女性消費者，都能感受到品牌的貼心設計。

值得一提的是，Nike在台北品牌體驗店中，推出完整的 Infinalon瑜伽系列。圖／Nike提供
值得一提的是，Nike在台北品牌體驗店中，推出完整的 Infinalon瑜伽系列。圖／Nike提供

因應女生的需求，優化了更衣室與舒適的休息空間，讓所有來到Nike品牌體驗店的女性消費者，都能感受到品牌的貼心設計。圖／Nike提供
因應女生的需求，優化了更衣室與舒適的休息空間，讓所有來到Nike品牌體驗店的女性消費者，都能感受到品牌的貼心設計。圖／Nike提供

值得一提的是，Nike也在這家體驗店中，推出完整的 Infinalon瑜伽系列，有別以往的同類型服飾。Nike採用自行研發的特殊布料來製作，具有彈力、輕盈、柔軟和修身特性，提供舒適的運動體驗。而且親膚更佳，布料更具備塑形的能力，同時不失舒適性；接縫設計上也經過精心考量，盡可能減少了鑲邊及縫線。

Nike在 Infinalon瑜伽系列採用自行研發的特殊布料來製作，具有彈力、輕盈、柔軟和修身特性。圖／Nike提供
Nike在 Infinalon瑜伽系列採用自行研發的特殊布料來製作，具有彈力、輕盈、柔軟和修身特性。圖／Nike提供

另外，Nike台北品牌體驗店亦備有女性專屬穿搭體驗服務，由專業的駐店運動員協助量身挑選專屬裝備，並能現場試穿以及提供運動穿搭建議。若是想要更有個人風格，這家體驗店更推出運動內衣及緊身褲客製化服務，只要指定運動內衣或緊身褲，即可獲得免費專屬印字服務，女孩們可選擇客製自己的名字或一句話，時刻激勵自己培養運動成為日常習慣。

若是想要更有個人風格，Nike台北品牌體驗店更推出運動內衣及緊身褲客製化服務。圖／Nike提供
若是想要更有個人風格，Nike台北品牌體驗店更推出運動內衣及緊身褲客製化服務。圖／Nike提供

店內專屬穿搭體驗預約連結：https://www.nike.com/tw/zh_tw/e/cities/tpe/sessions-tpe#upcoming

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