櫃姐都偷屯貨！5大保養品牌低調賣翻的母親節特惠組

被疫情悶壞了嗎？終於等到上半年美妝最大特惠的母親節檔期，但還在買小棕瓶、小黑瓶嗎？其實除了明星商品的特惠組，大家都知道熱賣外，其實各品牌有不少低調賣的好貨，連櫃姐都會偷偷屯貨先買先贏，絕對好用的超值組。

這次就特別訪問5大專櫃保養品牌的櫃姐們，看她們到底都屯些什麼好貨，每回都低調賣翻，這次也要讓大家都知道好貨。

迪奧／迪奧精萃再生花蜜微導精露

迪奧的櫃姐今年特別屯貨的，就是去年新推出的「迪奧精萃再生花蜜微導精露」，暱稱為粉紅泡泡，雖然價格略高，但卻是用了就會有感的商品，特別是最近天氣變化太大，但一瓶含有超過20種的微營養能量，搭配精油質地，保濕與滋潤幾強，還加送精萃再生微導青春凝露與精萃再生花蜜乳霜，買一組，天天都能用。

蘭蔻／絕對完美黃金玫瑰修護乳霜＋玫瑰花瓣精露

想到蘭蔻，就會提到小黑瓶，或是新推出的極光水，這是今年必入手的特惠組，但資深櫃姐卻愛得是絕對完美系列的產品，今年母親節推出買2款正貨的特惠組，內含黃金玫瑰瞬效配方，抗老與保濕馬上有感，而且還能列入滿額送，根本超優惠。

Kiehl's契爾氏／牛奶淨膚濃縮活膚露＋激光極淨白淡斑精華

到了夏天，當然就要讓肌膚亮白，Kiehl's契爾氏的櫃姐今年母親節，大家都在屯新推出的牛奶水「牛奶淨膚濃縮活膚露」，而且還要搭配最強亮白的激光極淨白淡斑精華，剛好可以先淨膚在淨白，一組特惠買到兩瓶，再送5個小贈品，相呼搭配可以度過整個夏天，讓肌膚持續亮白。

資生堂／激透光淡斑精華

提到資生堂，一定會先想到小紅瓶紅妍肌活露N，或是百優乳霜，都是許多人必買的商品，不過櫃姐今年可是精打細算，最推薦2月剛上市的激透光淡斑精華，買1送4的特惠組，整個夏天都不用擔心變黑，而且是剛上市的新品，口碑也不錯，先屯先贏。

碧兒泉／紅藻細紋修護安瓶