實踐綠時尚 BOSS推全新承責西裝 可溯源羊毛愛動保

能力越大、責任越大，當人們追求風格的同時，承擔起對環境與地球的責任，其實可以兼顧。為善盡世界公民的一份子，BOSS推出全新Responsible Tailoring承責西裝系列，以不含任何動物原材料的「純素」男士西裝（Vegan Suit），以及「可溯源羊毛」（Traceable Wool）的2020春夏女裝新品，於高級剪裁西裝、實踐綠色理念。

可溯源羊毛（Traceable Wool）系列在上一季發表，並在2020春夏加入女裝單品。本系列的羊毛面料除兼具輕巧、防潑水、控制濕度等特性，其所附專屬吊牌，可追溯面料的原產地與製作過程，藉此保障動物福利，而其中女裝新品的亮紅色單扣西裝外套搭配同面料的七分褲，呈現俐落簡約的商務風格。