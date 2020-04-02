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實踐綠時尚 BOSS推全新承責西裝 可溯源羊毛愛動保

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
「可溯源羊毛」（Traceable Wool）採用ZQ認證牧場採購，禁止割皮防蠅法（mulesing），並避免以殘害手法割剪羊毛，保障動物福利。圖 / BOSS提供。
「可溯源羊毛」（Traceable Wool）採用ZQ認證牧場採購，禁止割皮防蠅法（mulesing），並避免以殘害手法割剪羊毛，保障動物福利。圖 / BOSS提供。

能力越大、責任越大，當人們追求風格的同時，承擔起對環境與地球的責任，其實可以兼顧。為善盡世界公民的一份子，BOSS推出全新Responsible Tailoring承責西裝系列，以不含任何動物原材料的「純素」男士西裝（Vegan Suit），以及「可溯源羊毛」（Traceable Wool）的2020春夏女裝新品，於高級剪裁西裝、實踐綠色理念。

可溯源羊毛（Traceable Wool）系列在上一季發表，並在2020春夏加入女裝單品。本系列的羊毛面料除兼具輕巧、防潑水、控制濕度等特性，其所附專屬吊牌，可追溯面料的原產地與製作過程，藉此保障動物福利，而其中女裝新品的亮紅色單扣西裝外套搭配同面料的七分褲，呈現俐落簡約的商務風格。

除此之外，本地西服品牌嘉裕西服也有與興采實業聯手開發的環保S.Café®咖啡紗系列，將廢棄咖啡渣進行奈米加工、再結合回收寶特瓶製成的聚酯纖維，做成環保材質，帶有減碳、零廢棄的環保理念，同時面料更具有彈性防皺、防潑水與透氣速乾的優點，讓商務人仕訂製西服時，也能在機能與造型外，兼具環保考量。

BOSS 2020春夏男裝的承責系列，包含輕巧的修身西裝、休閒摺腳窄管褲與Polo衫等。圖 / BOSS提供。
BOSS 2020春夏男裝的承責系列，包含輕巧的修身西裝、休閒摺腳窄管褲與Polo衫等。圖 / BOSS提供。
環保S.Café®咖啡紗系列的彈性防皺、防潑水、與透氣速乾特性，讓科技、環保與風格，得以兼具。圖 / 嘉裕西服提供。
環保S.Café®咖啡紗系列的彈性防皺、防潑水、與透氣速乾特性，讓科技、環保與風格，得以兼具。圖 / 嘉裕西服提供。
嘉裕西服的環保S.Café®咖啡紗系列，將廢棄咖啡渣進行加工、並結合回收寶特瓶，帶有減碳、零廢棄的環保理念。圖 / 嘉裕西服提供。
嘉裕西服的環保S.Café®咖啡紗系列，將廢棄咖啡渣進行加工、並結合回收寶特瓶，帶有減碳、零廢棄的環保理念。圖 / 嘉裕西服提供。
BOSS Responsible Tailoring承責西裝系列中的「可溯源羊毛」（Traceable Wool），出自義大利羊毛紡織廠REDA，羊隻在紐西蘭放牧，並可溯源面料的製作過程。圖 / BOSS提供。
BOSS Responsible Tailoring承責西裝系列中的「可溯源羊毛」（Traceable Wool），出自義大利羊毛紡織廠REDA，羊隻在紐西蘭放牧，並可溯源面料的製作過程。圖 / BOSS提供。

西裝 咖啡 減碳

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