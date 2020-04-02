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台北上班族注意！憑名片可免費吃「星洲海鮮叻沙」
凡在台北大安區、松山區、信義區的上班族注意了，拿名片就有機會免費兌換一碗「星洲海鮮叻沙」，活動限時4/6~4/10，每天限量30碗。抗疫期間要吃得營養又要省荷包，這不失是個好選擇。
一波波新冠肺炎的新聞讓人緊張，不少上班族也因此有危機意識緊縮開銷。台北東區排隊名店「Mamak檔─星馬料理」4/6將推新品「星洲海鮮叻沙」，內有鮮蝦、蛤蜊、半顆蛋、金針菇、豆皮與四季豆，另有黃麵條與米粉兩樣主食，還能喝到帶有椰奶香的熱湯，既營養又暖身，新品上市嘗鮮價179元。
新品上市有三大好康。一是4/6~4/10凡在台北大安區、松山區、信義區的上班族，拿名片就有機會免費兌換一碗「星洲海鮮叻沙」，每天限量30碗。二是免費「星洲海鮮叻沙」兌換完之後，這三區的上班族憑名片點「星洲海鮮叻沙」可折抵50元。
第三好康則是4/13將從名片中抽出5位幸運兒，每位皆可獲得免費派送6份的一日商業午餐(每份價值169元)，共計送出30份商業午餐，派送日期為4/14- 4/20。
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