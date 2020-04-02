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Dickies打造monkey time限定工裝 穿上這系列就是大寫的帥氣！
美式休閒品牌Dickies®與日本潮流店鋪monkey time的合作，會產生什麼火花？不用猜，最快在4月9日於品牌的新光三越台中中港門市就是銷售。而紐約殿堂級潮牌Supreme又再度推出話題聯名，這次換上了具速度感的超跑藍寶堅尼（Lamborghini），不管是哪個系列，穿上就是帥。
以日式簡約及街頭風格聞名的monkey time以寬鬆的版型為特點，並以Dickies®招牌的工裝為基礎，發展出5款的限定單品。涵蓋長、短袖T恤及長版風衣外套，同時搭配工裝短褲以及帶有收口系統的工裝長褲，配色則大地色為基礎，帶了米色，白色，黑色以及橄欖綠的選擇。而且，品牌還以同色的針織面料與純棉面料拼接，營造出不同的拼接層次效果，像是長、短袖T恤則以假兩件的設計風格呈現。值得一提的是，這次的合作單品以中性為概念，無論男、女消費者皆可穿著，而且在4月9日搶先於Dickies®的新光三越台中中港門市獨賣。
而超跑品牌Lamborghini不只是加入義大利防疫國家隊，開始製作起口罩，還與潮牌Supreme聯名，打造出別具特色的連帽上衣、曲棍球衣、T恤、滑板和毛線帽等單品。此次的跨界並沒有以Lamborghini的經典的車款為靈感，而是直接使用了品牌Logo來裝飾，而且顏色為沈穩的黑色為主體，點綴螢光綠、鮮橙色。而Lamborghini最著名的蠻牛標誌當然也是這系列最主要的圖案之一，無論是出現在夾克、曲棍球衣都讓人一眼就能辨識出來，穿上就是一個高調。
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