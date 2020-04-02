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龍都酒樓推出超狂「半價」優惠 不到千元即可品嘗冠軍烤鴨
受到疫情影響，許多老字號店家紛紛熄燈，也有店推出優惠，希望能多吸引客人。曾被選為網路10大熱門烤鴨冠軍的「龍都酒樓」，自4月1日開始推出廣式片皮鴨半價的折扣，想要嚐鮮的民眾最好要提前一天預訂。
創業於民國72年的龍都酒樓，販售各式道地的粵式菜色，當中最有名的便是整隻烤到金黃色的「廣式片皮鴨」，2016年被網站「網路溫度計」評選為10大最熱門烤鴨冠軍。如今店家更推出優惠半價優惠，原價1680元，現在只要不到1000元就能吃到
龍都酒樓與宜蘭鴨場契作，選用體型成熟、油質均勻的成鴨烤製，就是為了讓烤鴨在肉質與油汁等方面都能完美呈現。為了讓烤鴨鴨皮能夠金黃酥脆，主廚必須在前一天將鴨隻晾乾，上桌前再澆淋熱油，讓鴨皮更加香酥可口。
龍都從原先位於中山北路的總店，2018年拓展到內湖開設分店。巧合的是，當年龍都推出片皮鴨的時間正好碰上SARS疫情，當時也以「買一送一」的方式，竟意外成功打響口碑。
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