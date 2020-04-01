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餅乾滿300多送5片、醫護人員85折！詩特莉4月感恩回饋
在台超過30年歷史的餅乾「詩特莉」（Aunt Stella），本次以「Love Giving」為主軸，推出一系列優惠活動。醫護人員憑證件，可享85折與飲品買1送1的優惠；4月9日起，官網也推出滿額送提袋、滿6,600折600的方案。另還有零售餅乾滿300元送5片，以及憑捐款發票，即可免費兌換手工餅乾的活動。
自4月2日至4月12日期間，醫護人員憑相關證件至門市，可享全商品及用餐85折的折扣（不與部份優惠並行），還可享外帶飲品同品項買1送1。4月9日至4月13日期間，官方網站每日推出不同獨家商品，包括限定口味餅乾禮盒、網路獨賣禮盒等內容，全站滿3500元贈送「烤出美好世界（Bake the world a better place）」品牌提袋，滿6,600元再折600元。
在VIP總店門市訂購喜餅禮盒，除原有優惠外，滿6,600元折600元，達數量門檻再贈提袋。為了考量民眾在家防疫的需求，零售餅乾滿300元贈5片；滿500元贈10片。今年詩特莉也與5間慈善機構攜手，在4月10日至4月30日期間，憑指定機構4月份的800元以上捐款收據，即可於門市兌換價值150元的綜合手工餅乾組，每日每門市各限量15份。4月10日起，全台門市也會販售公益禮袋組，每售出一組，就將捐贈50元予兒童慈善機構。
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