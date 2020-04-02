有行旅邀您品味星野谷關

經濟日報 / 台北訊

聯合報系有行旅「企業家山居歲月」最新推出「星野（虹夕諾雅HOSHINOYA）谷關」頂級奢華渡假之旅，規劃在三天的行程中，入住日本星野集團的旗艦品牌虹夕諾雅，不用出國就能享受到的低調奢華。

有行旅規劃遊走穿越明治時空的谷關隘口，到苗栗勤美學體驗自然山地文化聚落，尋找三大師的快樂生活配方；欣賞台中最難建築曲牆美學，品味與巴黎同步，最具美感美味的法式料理。

虹夕諾雅是星野集團頂級奢華渡假Villa，與自然環境完美融合，營造出水庭園的靜謐風格，僅有50間半露天樓中樓的多樣空間溫泉美人客房。戶外露天風呂，湯煙瀰漫深處是瀑布的泠泠飛澗，春日妝點著粉色春櫻、艷夏有繡球花簇擁、深秋則是紅葉爛漫，冬日更有山霧遼繞憑添泡湯的雅興與山間歲月美好恬靜。

谷關星野從大廳到客房之間以桂竹竹林小徑營造閒適慢活氛圍，竹林內有高低錯落水道設計，讓「水」元素貫穿其中，迎賓落地窗前的水之庭園令人驚豔；蜿蜒的流水穿梭在五葉松林之間，陽光從青綠的松葉間篩落，柔和照耀在草地。旅人即使在館內閒適慢活，心靈仍猶勝讀萬卷書般的滿足。

「企業家山居歲月」旅程將於4月13日在米其林三星餐廳君品頤宮、4月23日在米其林一星餐廳山海樓舉行包含「星野谷關頂級奢華渡假villa」等13系列旅程午餐說明會。報名洽詢請電02-86433926、86433543、86433581，或瀏覽有行旅官網。

米其林

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