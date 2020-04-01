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連吃7天免出門！8大名店攜手推出「聯名居家套餐」
隨著疫情所帶動的居家自煮需求興起，涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張等8間連鎖餐飲店，各自集結旗下招牌餐點，共同推出「聯名居家套餐7日組」，囊括人蔘雞、滷肉飯、烤雞等多款餐點，滿足民眾7天份的用餐需求，一週不出門也能吃美食。
「聯名居家套餐7日組」共匯聚涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、黑面蔡×滷春秋、魔法咖哩、哈肯舖、樂檸漢堡與PINO PIZZERIA RISTORANTE等8個品牌，囊括韓食、中菜、咖哩、麵包、甜點等不同面向。以「涓豆腐」為例，就提供韓國蔘雞湯、韓式精燉牛肋排湯等調理包；「鬍鬚張」則有黃金粹魯包、黃金雞絲包、原盅香菇剝皮辣椒雞湯等調理包，另外還有莫凡彼的迷迭香烤半雞與冰淇淋、黑面蔡×滷春秋的京醬燒肉、杏鮑菇三杯雞套餐等菜色。而魔法咖哩則提供仁當牛肉咖哩、果香牛肉咖哩等醬汁，其他還有歐式麵包、吐司、貝果、披薩等各家的招牌料理，方便安排成早、午、晚餐享用。
「聯名居家套餐7日組」的內容物多是常溫或冷凍保存，只要解凍、加熱的步驟，就可以快速輕鬆上桌。業者表示，本次搭配的料理食材中，包括有薑黃素、茄紅素、蛋白質等營養，有助民眾提昇元氣和免疫力。透過上網訂購的方式，也可省下外出購買的心力，每套售價3,980元，可享免運費優惠。
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