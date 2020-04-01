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在信義商圈就能賞花 台北101、BELLAVITA夢幻花園PK

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
BELLAVITA中庭廣場變身一座「春季花園」。圖／BELLAVITA提供
BELLAVITA中庭廣場變身一座「春季花園」。圖／BELLAVITA提供

在連續假期將展開之際，信義商圈兩大商場變身充滿春天氣息的優雅花園，在疫情期間帶來舒緩療癒之感。台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」，噴泉加上群花簇擁出夢幻氛圍。「貴婦百貨」BELLAVITA中庭廣場也同步換裝，不約而同以花卉為主題，變身一座「春季花園」。讓民眾連假免出遠門，就能置身於歐式風情的花園景緻中。

BELLAVITA季節主題裝置來了，現在中庭妝點著豐富多樣的美麗花卉，以大量粉、紫色花朵為主，其中串串藍紫色蕾絲金露花，搭配著粉、橘、白色等可愛清新的花朵，花園裡還有一座淡黃色風車，呈現春天的活力之美。

位於台北101購物中心4樓的「法式優雅庭院」，庭院外觀是優雅的歐式花園景觀，走進庭院內同樣讓人驚艷，穿透性的庭院空間，抬頭有華麗的水晶吊燈與垂掛的白色群花輝映閃耀，有如一座夢幻起居室。

因應疫情，民眾在家用餐時間變多，BELLAVITA內的星級主題餐廳、B2美食廣場各家餐廳推出外帶美食料理，讓顧客直接把精緻餐點帶著走。

BELLAVITA中庭廣場變身一座「春季花園」。圖／BELLAVITA提供
BELLAVITA中庭廣場變身一座「春季花園」。圖／BELLAVITA提供
BELLAVITA中庭廣場變身一座「春季花園」。圖／BELLAVITA提供
BELLAVITA中庭廣場變身一座「春季花園」。圖／BELLAVITA提供
BELLAVITA中庭廣場變身一座「春季花園」。圖／BELLAVITA提供
BELLAVITA中庭廣場變身一座「春季花園」。圖／BELLAVITA提供
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」。圖／台北101提供
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」。圖／台北101提供
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」。圖／台北101提供
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」。圖／台北101提供
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」。圖／台北101提供
台北101購物中心在4樓廣場特別打造「法式優雅庭院」。圖／台北101提供

疫情 台北101

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