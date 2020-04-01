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梵克雅寶跨界藝術家童趣塗鴉 獻上盛放金花給媽媽

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶與2017年Grand Prix Design Parade Toulon得獎者Alexandre Benjamin Navet攜手合作專賣店櫥窗。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶與2017年Grand Prix Design Parade Toulon得獎者Alexandre Benjamin Navet攜手合作專賣店櫥窗。圖／梵克雅寶提供

童趣的塗鴉和精緻的法式珠寶，會能擦撞出什麼樣的火花？不妨抽個空到梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的店上瞧瞧。法國精品珠寶梵克雅寶與2017年Grand Prix Design Parade Toulon得獎者Alexandre Benjamin Navet攜手合作專賣店櫥窗，粉蠟筆手繪出的奇幻花園，讓人彷彿漫步於寫生畫簿和華麗的珠寶之間，更巧妙襯托全新Frivole系列珠寶，為即將到來的母親節獻上一簇恆久綻放的花束。

詩詞「春暉」以春天溫暖的陽光比喻母愛，百年來仍打動人心。一直以來以大自然為一大靈感泉源的梵克雅寶，對於時節的遞嬗、生命的變化特別敏銳，春風暖陽無疑是都是創作素材。Frivole系列由三瓣立體纖細心形花瓣組成一朵花，分別以鏡面拋光K金或鋪鑲美鑽，再由單顆美鑽點綴成花蕊。鋪鑲美鑽的花瓣更用上傳統鏤空技藝雕琢，確保光線穿透美鑽，火光閃耀。全系列作品精緻纖巧，明亮的金質光芒彷彿具有生命力，像是回應春陽般的溫暖母愛，送給媽媽格外有意義，也是最好入門梵克雅寶、開啟第一代傳承的珠寶首選。

梵克雅寶Frivole耳環迷你款，白K金鑲嵌鑽石，21萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole耳環迷你款，白K金鑲嵌鑽石，21萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole手鍊5 花款，黃K金鑲嵌鑽石，30萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole手鍊5 花款，黃K金鑲嵌鑽石，30萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作一系列結合花卉珠寶的作品。圖／梵克雅寶提供
Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作一系列結合花卉珠寶的作品。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole項鍊9花款，黃K金鑲嵌鑽石，57萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole項鍊9花款，黃K金鑲嵌鑽石，57萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole手鍊迷你款，黃K金鑲嵌鑽石，11萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole手鍊迷你款，黃K金鑲嵌鑽石，11萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作一系列結合花卉珠寶的作品。圖／梵克雅寶提供
Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作一系列結合花卉珠寶的作品。圖／梵克雅寶提供
Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作一系列結合花卉珠寶的作品。圖／梵克雅寶提供
Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作一系列結合花卉珠寶的作品。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Between the Finger指間戒，黃K金鑲嵌鑽石，29萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Between the Finger指間戒，黃K金鑲嵌鑽石，29萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole吊墜迷你款，白K金鑲嵌鑽石，13萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole吊墜迷你款，白K金鑲嵌鑽石，13萬元。圖／梵克雅寶提供
（左）梵克雅寶與藝術家Alexandre Benjamin Navet攜手合作。（右）梵克雅寶Frivole系列，是獻給媽媽的母親節首選。圖／梵克雅寶提供
（左）梵克雅寶與藝術家Alexandre Benjamin Navet攜手合作。（右）梵克雅寶Frivole系列，是獻給媽媽的母親節首選。圖／梵克雅寶提供

珠寶 法國

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