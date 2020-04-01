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梵克雅寶跨界藝術家童趣塗鴉 獻上盛放金花給媽媽
童趣的塗鴉和精緻的法式珠寶，會能擦撞出什麼樣的火花？不妨抽個空到梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的店上瞧瞧。法國精品珠寶梵克雅寶與2017年Grand Prix Design Parade Toulon得獎者Alexandre Benjamin Navet攜手合作專賣店櫥窗，粉蠟筆手繪出的奇幻花園，讓人彷彿漫步於寫生畫簿和華麗的珠寶之間，更巧妙襯托全新Frivole系列珠寶，為即將到來的母親節獻上一簇恆久綻放的花束。
詩詞「春暉」以春天溫暖的陽光比喻母愛，百年來仍打動人心。一直以來以大自然為一大靈感泉源的梵克雅寶，對於時節的遞嬗、生命的變化特別敏銳，春風暖陽無疑是都是創作素材。Frivole系列由三瓣立體纖細心形花瓣組成一朵花，分別以鏡面拋光K金或鋪鑲美鑽，再由單顆美鑽點綴成花蕊。鋪鑲美鑽的花瓣更用上傳統鏤空技藝雕琢，確保光線穿透美鑽，火光閃耀。全系列作品精緻纖巧，明亮的金質光芒彷彿具有生命力，像是回應春陽般的溫暖母愛，送給媽媽格外有意義，也是最好入門梵克雅寶、開啟第一代傳承的珠寶首選。
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