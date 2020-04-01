餐飲八強聯盟居家套餐美食 搶攻家庭宅經濟

餐飲八強聯盟1日推出「聯名居家套餐7日組」，開展自煮宅經濟！包括涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡、滷春秋、樂檸漢堡、魔法咖哩與Pino Pizzeria Ristorante聯手，讓消費者可以搭配成早、中、晚餐或下午茶，透過解凍、加熱2步驟， 10分鐘內讓熱騰騰的世界美食上桌。

防疫美食綜合國

「要讓消費者就算1週不出門，也可以輕鬆吃到全台名店美食！」豆府餐飲集團董事長吳柏勳表示，國家防疫團隊讓人感動，餐飲業也決定團結起來，共同推出「聯名居家套餐7日組」，以各家超人氣的明星料理，搶攻消費者的冰箱，讓防疫期間宅在家中的消費者，也能享用8大品牌料理。

吳柏勳介紹，除了訪韓必吃的人蔘雞、台灣傳統美食魯肉飯、四神湯、印尼仁當牛肉咖哩飯、歐式迷迭香烤半雞、夏威夷披薩等主食外，還吃得到美式貝果、芋香紫薯土司，以及麩奶泡泡，和莫凡彼金典巧克力冰淇淋，根本就是美食綜合國。

居家套餐顧營養

莫凡彼餐飲集團總經理方立寰表示，在疫情影響下，消費者多選擇到大賣場購買可方便料理的泡麵、乾拌麵，或是方便保存的罐頭、米糧，但餐餐吃實在讓人覺得膩，改叫外送平台又僅能選擇25公里內的餐點。「聯名7日組」將提供7天份美食，只要3,980元的佛心價，名店料理每餐150元有找，在防疫時期是優質多元的選擇。

「居家套餐7日組」除了多元，也注重營養，像是「魔法乾咖哩飯、果香牛肉咖哩飯」因為含有薑黃素，有助於提升元氣和免疫力；「茄汁牛肉飯」有茄紅素和蛋白質；「韓國人蔘雞」使用上等人蔘搭配特選雞燉煮，可補氣養生；甚至連歐式麵包都強調低脂低糖，適合台灣萬名在家自主健康管理者。

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