快訊

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餐飲八強聯盟居家套餐美食 搶攻家庭宅經濟

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
「聯名居家套餐7日組」，透過解凍、加熱2步驟， 10分鐘內讓熱騰騰的世界美食上桌。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
「聯名居家套餐7日組」，透過解凍、加熱2步驟， 10分鐘內讓熱騰騰的世界美食上桌。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

餐飲八強聯盟1日推出「聯名居家套餐7日組」，開展自煮宅經濟！包括涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡、滷春秋、樂檸漢堡、魔法咖哩與Pino Pizzeria Ristorante聯手，讓消費者可以搭配成早、中、晚餐或下午茶，透過解凍、加熱2步驟， 10分鐘內讓熱騰騰的世界美食上桌。

防疫美食綜合國

「要讓消費者就算1週不出門，也可以輕鬆吃到全台名店美食！」豆府餐飲集團董事長吳柏勳表示，國家防疫團隊讓人感動，餐飲業也決定團結起來，共同推出「聯名居家套餐7日組」，以各家超人氣的明星料理，搶攻消費者的冰箱，讓防疫期間宅在家中的消費者，也能享用8大品牌料理。

吳柏勳介紹，除了訪韓必吃的人蔘雞、台灣傳統美食魯肉飯、四神湯、印尼仁當牛肉咖哩飯、歐式迷迭香烤半雞、夏威夷披薩等主食外，還吃得到美式貝果、芋香紫薯土司，以及麩奶泡泡，和莫凡彼金典巧克力冰淇淋，根本就是美食綜合國。

居家套餐顧營養

莫凡彼餐飲集團總經理方立寰表示，在疫情影響下，消費者多選擇到大賣場購買可方便料理的泡麵、乾拌麵，或是方便保存的罐頭、米糧，但餐餐吃實在讓人覺得膩，改叫外送平台又僅能選擇25公里內的餐點。「聯名7日組」將提供7天份美食，只要3,980元的佛心價，名店料理每餐150元有找，在防疫時期是優質多元的選擇。

「居家套餐7日組」除了多元，也注重營養，像是「魔法乾咖哩飯、果香牛肉咖哩飯」因為含有薑黃素，有助於提升元氣和免疫力；「茄汁牛肉飯」有茄紅素和蛋白質；「韓國人蔘雞」使用上等人蔘搭配特選雞燉煮，可補氣養生；甚至連歐式麵包都強調低脂低糖，適合台灣萬名在家自主健康管理者。

【更多精采內容，詳見

韓國 疫情

延伸閱讀

餐飲業配合社交距離調整桌距 憂來客數恐減半

影／連鎖餐飲大聯盟聯手出擊 推聯名居家套餐7日組

影／餐廳全面防疫拉大用餐距離 業者：加裝隔板

宅經濟紓困！經部2.65億助萬家業者上架外送平台、電商

相關新聞

影／餐廳全面防疫拉大用餐距離 業者：加裝隔板

八大餐飲集團涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡*滷春秋、樂檸漢堡、魔法咖哩、Pino Pizzeria Ri...

7-ELEVEN首發振興優惠券 商品買1送1、咖啡第二杯半價

疫情險峻，各行各業幾乎都受到衝擊，民眾也減少外出與採購意願。7-ELEVEN今宣布搶先通路發放「振興優惠券」，自4月8日...

餐飲八強聯盟居家套餐美食 搶攻家庭宅經濟

餐飲八強聯盟1日推出「聯名居家套餐7日組」，開展自煮宅經濟！包括涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡、滷春秋、樂檸漢堡、魔法咖哩與Pino Pizzeria Ristorante聯手，讓消費者可以搭配成早、中、晚餐或下午茶，透過解凍、加熱2步驟， 10分鐘內讓熱騰騰的世界美食上桌。

陳庭妮俏皮一肩扛3款 COACH上市全新城市運動鞋

陳庭妮詮釋COACH全新運動鞋款，一肩扛3雙，以構圖展現她俏皮的一面，CitySole運動鞋履為全新單品，鞋面設計運用皮...

繽紛色彩搭出放假好心情！平價時尚品牌新款來助攻 怎麼穿都亮眼

準備連續放假的造型搭配了沒？平價時尚品牌GU最懂女孩放假也要時尚的心，推出One Piece連身裙系列，只要一件在手，就...

Tiffany全新T1系列太帥氣了！摩登中性風每天戴很可以

字母就是有種激發人們無限想像的奇妙魔力。來自美國紐約的精品品牌Tiffany & Co.推出全新Tiffany T1系列...

王品280家餐廳打造「社交距離」 4月中旬開賣便當

疫情下，餐飲業紛紛急轉彎找出路。王品集團旗下280家餐廳集體連夜總動員，調整桌距，提供安心用餐的「社交距離」，並積極搶攻...

母親節開打！頂級保養殺5折 HR赫蓮娜、嬌蘭、海洋拉娜

百貨母親節檔期正式開打，今年受到疫情影響，各頂級保養品牌也推出超強特惠組，最低下殺5折起，想要入手頂級保養組，還能搭配各...

防疫升級 祭祀用品foodpanda也能送 還可LINE線上掃墓

因應清明祭祖需求，也體貼出門意願降低的消費者，foodpanda自有電商品牌「熊貓嚴選」全新推出精選「祭祀組合包」，搭配...

連假親子遊！飯店推最優促銷 讓寶貝「抗疫」不抗議

新冠肺炎疫情延燒不斷，二個多月下來，家中的小寶貝都快悶壞了，需要「放電」，各飯店今年也紛紛祭出史上兒童清明連假的最優惠促...

逆勢操作？大同3C家電多品牌體驗館新開幕 推快修服務

疫情險峻，民眾待在家時間變長，反而帶動部分家電需求提升。大同3C旗下最大家電多品牌館今日於桃園市正式開幕，門市現場除完整...

8大餐飲合推7日料理包 21品項含運3980元

新冠肺炎疫情重創餐飲業，老店出現歇業潮，餐飲連鎖集團面對蕭條市場，展開逆境求生，過去彼此競爭的餐飲業開始結盟，以團體戰術迎戰疫情，化危機為轉機。

熱門新聞

直擊大眾運輸全面戴口罩 第一天上路就破功

清明連假天氣看這！吳德榮：明晨降雨趨明顯 範圍擴大

全台首輛裝透明隔簾客運 國光防疫專車清明連假上路

胸塌頭髮亂 新娘控：花19800請新秘 人生大事搞砸了

為何不開放一人買全家口罩？ 網友揭一關鍵問題

處女毛很多、水瓶撿到槍！最「難聊」星座TOP5 你上榜了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。