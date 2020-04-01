聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳庭妮俏皮一肩扛3款 COACH上市全新城市運動鞋
陳庭妮詮釋COACH全新運動鞋款，一肩扛3雙，以構圖展現她俏皮的一面，CitySole運動鞋履為全新單品，鞋面設計運用皮革或結合科技質材，鞋底則搭載輕盈的EVA中底，成為炫目的城市運動鞋。
本次COACH以「風格由我（Originals Go Their Own Way）」作為拍攝主題，邀請陳庭妮詮釋全新系列，她身穿視覺強烈的紅色皮革大衣、復古綠色洋裝等，搭配the Coach Originals系列包款，展現賦歸六○年代的濃郁飽和色彩，主張表現自我的大膽穿搭，執行創意總監Stuart Vevers將創作靈感回歸到品牌發源地紐約，呈現忠於美式風味但也勇於改變的特質，因此由身分多重的陳庭妮來演繹春季服裝、手袋以及全新推出的CitySole運動鞋。
兼具時髦和復古的雙重調性，是COACH春夏主軸，the Coach Originals手袋系列設計靈感來自品牌歷史檔案館中的復古包款，賦予黃、綠、紫、藍等搶眼色系，結合Horse and Carriage馬車圖案亦或是以撞色搭配。全新CitySole運動鞋，則強調輕量（Lightweight）、柔韌（Flexible）、敏銳（Responsive）、舒適（Comfortable）等4項設計重點，鞋底以EVA包覆透明TPU材質，提供支撐及穩定度，也是品牌當季的主打星。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言