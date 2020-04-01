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陳庭妮俏皮一肩扛3款 COACH上市全新城市運動鞋

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
陳庭妮演繹校園風側背包，售價21,800元。圖／COACH提供
陳庭妮演繹校園風側背包，售價21,800元。圖／COACH提供

陳庭妮詮釋COACH全新運動鞋款，一肩扛3雙，以構圖展現她俏皮的一面，CitySole運動鞋履為全新單品，鞋面設計運用皮革或結合科技質材，鞋底則搭載輕盈的EVA中底，成為炫目的城市運動鞋。

本次COACH以「風格由我（Originals Go Their Own Way）」作為拍攝主題，邀請陳庭妮詮釋全新系列，她身穿視覺強烈的紅色皮革大衣、復古綠色洋裝等，搭配the Coach Originals系列包款，展現賦歸六○年代的濃郁飽和色彩，主張表現自我的大膽穿搭，執行創意總監Stuart Vevers將創作靈感回歸到品牌發源地紐約，呈現忠於美式風味但也勇於改變的特質，因此由身分多重的陳庭妮來演繹春季服裝、手袋以及全新推出的CitySole運動鞋。

兼具時髦和復古的雙重調性，是COACH春夏主軸，the Coach Originals手袋系列設計靈感來自品牌歷史檔案館中的復古包款，賦予黃、綠、紫、藍等搶眼色系，結合Horse and Carriage馬車圖案亦或是以撞色搭配。全新CitySole運動鞋，則強調輕量（Lightweight）、柔韌（Flexible）、敏銳（Responsive）、舒適（Comfortable）等4項設計重點，鞋底以EVA包覆透明TPU材質，提供支撐及穩定度，也是品牌當季的主打星。

陳庭妮演繹COACH 2020春季風格由我（Originals Go Their Own Way）形象拍攝。圖／COACH提供
陳庭妮演繹COACH 2020春季風格由我（Originals Go Their Own Way）形象拍攝。圖／COACH提供
校園風側背包，售價21,800元。圖／COACH提供
校園風側背包，售價21,800元。圖／COACH提供
陳庭妮穿全新COACH CitySole Runner運動鞋，售價12,800元。圖／COACH提供
陳庭妮穿全新COACH CitySole Runner運動鞋，售價12,800元。圖／COACH提供
陳庭妮演繹COACH 2020春季風格由我（Originals Go Their Own Way）形象拍攝，綠色洋裝25,800元。圖／COACH提供
陳庭妮演繹COACH 2020春季風格由我（Originals Go Their Own Way）形象拍攝，綠色洋裝25,800元。圖／COACH提供
the Coach Originals旋釦側背包，售價9,900元。圖／COACH提供
the Coach Originals旋釦側背包，售價9,900元。圖／COACH提供
紅色皮革風衣，售價78,800元。圖／COACH提供
紅色皮革風衣，售價78,800元。圖／COACH提供
陳庭妮放在肩上的是COACH CitySole Runner運動鞋，各售12,800元。圖／COACH提供
陳庭妮放在肩上的是COACH CitySole Runner運動鞋，各售12,800元。圖／COACH提供
CitySole Runner運動鞋，售價12,800元。圖／COACH提供
CitySole Runner運動鞋，售價12,800元。圖／COACH提供
CitySole Runner運動鞋，售價12,800元。圖／COACH提供
CitySole Runner運動鞋，售價12,800元。圖／COACH提供
CitySole Runner運動鞋，售價12,800元。圖／COACH提供
CitySole Runner運動鞋，售價12,800元。圖／COACH提供
the Coach Originals 馬車經典圖案印花側背手拿包，售價12,800元。圖／COACH提供
the Coach Originals 馬車經典圖案印花側背手拿包，售價12,800元。圖／COACH提供
CitySole Runner運動鞋，售價12,800元。圖／COACH提供
CitySole Runner運動鞋，售價12,800元。圖／COACH提供
陳庭妮穿紅色皮革風衣配襯the Coach Originals系列手袋。圖／COACH提供
陳庭妮穿紅色皮革風衣配襯the Coach Originals系列手袋。圖／COACH提供

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