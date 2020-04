陳庭妮俏皮一肩扛3款 COACH上市全新城市運動鞋

陳庭妮詮釋COACH全新運動鞋款,一肩扛3雙,以構圖展現她俏皮的一面,CitySole運動鞋履為全新單品,鞋面設計運用皮革或結合科技質材,鞋底則搭載輕盈的EVA中底,成為炫目的城市運動鞋。

本次COACH以「風格由我(Originals Go Their Own Way)」作為拍攝主題,邀請陳庭妮詮釋全新系列,她身穿視覺強烈的紅色皮革大衣、復古綠色洋裝等,搭配the Coach Originals系列包款,展現賦歸六○年代的濃郁飽和色彩,主張表現自我的大膽穿搭,執行創意總監Stuart Vevers將創作靈感回歸到品牌發源地紐約,呈現忠於美式風味但也勇於改變的特質,因此由身分多重的陳庭妮來演繹春季服裝、手袋以及全新推出的CitySole運動鞋。