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繽紛色彩搭出放假好心情！平價時尚品牌新款來助攻 怎麼穿都亮眼

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
準備連續放假的造型搭配了沒？平價時尚品牌新款來助攻，讓你怎麼穿都亮眼。圖／GU & GAP提供
準備連續放假的造型搭配了沒？平價時尚品牌新款來助攻，讓你怎麼穿都亮眼。圖／GU & GAP提供

準備連續放假的造型搭配了沒？平價時尚品牌GU最懂女孩放假也要時尚的心，推出One Piece連身裙系列，只要一件在手，就能打造外出時尚穿搭。而GAP也認為春天出遊時，就應該以繽紛色彩來搭配，穿出好心情。

GAP替男性消費者提供了多款跳色條紋上衣。圖／GAP提供
GAP替男性消費者提供了多款跳色條紋上衣。圖／GAP提供

因應季節轉換，GU也順勢推出推出眾多豐富配色的連身裙款式，帶有法式浪漫風格的花朵裝飾，或是以V型領口展現鎖骨線條，單穿便能同時將小女人的俏麗及微性感展露無疑。膝上的長度也很適合搭配直筒九分牛仔單品，簡單俐落又方便，一件單品即能依照不同情境任意變換穿搭。其中還有可以兩穿2WAY立領抓皺連身裙，能可以搭配其他單品變成長版罩衫運用，實用度大增。另外熱賣的A Line連身裙則以寬鬆的A Line版型剪裁，搭配實用的口袋設計及恰到好處的過膝長度，同樣提供多色給消費者選擇。

GAP紫丁香色錐形修身長褲2,699元。圖／GAP提供
GAP紫丁香色錐形修身長褲2,699元。圖／GAP提供

Gap橄欖綠綁帶短裙1,999元。圖／GAP提供
Gap橄欖綠綁帶短裙1,999元。圖／GAP提供

除了GU之外，GAP亦以海洋藍、橄欖綠、珊瑚紅、日落黃、夢幻粉及重乳奶茶等六大色來組成這季的新品。以「點亮衣櫃」為概念，像是男裝系列就推出多款跳色條紋上衣、亞麻襯衫，為了女性則準備了設計感的褲裝，從修身長褲、直筒寬褲、連身褲裝到涼爽的短褲皆有多種版型。不可或缺的裙裝則添加許多小巧思，如綁帶和開岔設計，同樣備有適合正式及休閒場合的一件式排扣洋裝，以及夢幻粉色及大地綠的款式選擇。

GU女裝花朵連身迷你裙590元。圖／GU提供
GU女裝花朵連身迷你裙590元。圖／GU提供

GU女裝立領抓皺連身裙590元。圖／GU提供
GU女裝立領抓皺連身裙590元。圖／GU提供

GU女裝A line連身裙390元。圖／GU提供
GU女裝A line連身裙390元。圖／GU提供

珊瑚

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