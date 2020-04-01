快訊

極音速反艦飛彈揭幕：美軍航艦戰鬥群還能稱霸全球？

搶板信銀案／歹徒搭捷運不知怎投幣 不排除有再搶劫想法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Tiffany全新T1系列太帥氣了！摩登中性風每天戴很可以

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，53,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，53,000元。圖／Tiffany提供

字母就是有種激發人們無限想像的奇妙魔力。來自美國紐約的精品品牌Tiffany & Co.推出全新Tiffany T1系列，以1980年代就開始出現在品牌珠寶設計中的T字母圖樣為基礎，延伸出整體線條簡潔、圖形與優雅棱角比例恰到好處的珠寶，全系列作品共9款18K玫瑰金作品率先於4月上市，包含寬版、窄版的手環與戒指等，備有鑲鑽和純金屬等不同選擇，定價30,000元起；18K黃金和白金款式預計將於2020年秋季推出。

Tiffany T1系列彰顯了品牌首個大寫字母，具有代表性。藝術總監Reed Krakoff創作概念是希望能激發了人們每天配戴珠寶的信念，「我們想藉這些作品傳遞：珍罕寶石不受限於特別場合，亦可日常穿戴，頌揚自身價值。」Tiffany T1系列延伸T字圖樣的剛毅線條，以手工鑲嵌於斜角線條上的鑽石，則為整體設計注入現代氣息，訴求獨具自我風格的時髦人士。品牌更一口氣請來三大超模Freja Eriksson、Vittoria Ceretti、Adut Akech Bior共同演繹T1系列的風格中性、剛柔並濟的全新創作，呈現有別以往的帥氣時尚感。

超模Adut Akech Bior演繹全新Tiffany T1系列。圖／Tiffany提供
超模Adut Akech Bior演繹全新Tiffany T1系列。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，60萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，60萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany 1980年代古典珍藏庫作品大量運用具有品牌辨識度的開頭字母T為圖案。圖／Tiffany提供
Tiffany 1980年代古典珍藏庫作品大量運用具有品牌辨識度的開頭字母T為圖案。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鋪鑲鑽石手環，31萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鋪鑲鑽石手環，31萬8,000元。圖／Tiffany提供
超模Freja Eriksson演繹全新Tiffany T1系列。圖／Tiffany提供
超模Freja Eriksson演繹全新Tiffany T1系列。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版戒指，67,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版戒指，67,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1系列以字母T延伸出別具辨識度的全新系列創作。圖／Tiffany提供
Tiffany T1系列以字母T延伸出別具辨識度的全新系列創作。圖／Tiffany提供
Tiffany T1系列以字母T延伸出別具辨識度的全新系列創作，並請來超模Freja Eriksson演繹。圖／Tiffany提供
Tiffany T1系列以字母T延伸出別具辨識度的全新系列創作，並請來超模Freja Eriksson演繹。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石戒指，17萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石戒指，17萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金窄版戒指，30,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金窄版戒指，30,000元。圖／Tiffany提供
超模Vittoria Ceretti演繹全新Tiffany T1系列。圖／Tiffany提供
超模Vittoria Ceretti演繹全新Tiffany T1系列。圖／Tiffany提供

品牌 Tiffany 珠寶

延伸閱讀

母親節檔 百貨業拚了

和陳意涵閨密情生變？張鈞甯笑回：愚人節還沒到！

帥氣與性感並存！Dior Joaillerie找來「搞怪超模」卡拉迪樂芬尼演繹清新率性的奢華珠寶

新冠肺炎蔓延頻傳亞裔遭歧視　少時Tiffany：讓我悲傷

相關新聞

陳庭妮俏皮一肩扛3款 COACH上市全新城市運動鞋

陳庭妮詮釋COACH全新運動鞋款，一肩扛3雙，以構圖展現她俏皮的一面，CitySole運動鞋履為全新單品，鞋面設計運用皮...

影／餐廳全面防疫拉大用餐距離 業者：加裝隔板

八大餐飲集團涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡*滷春秋、樂檸漢堡、魔法咖哩、Pino Pizzeria Ri...

繽紛色彩搭出放假好心情！平價時尚品牌新款來助攻 怎麼穿都亮眼

準備連續放假的造型搭配了沒？平價時尚品牌GU最懂女孩放假也要時尚的心，推出One Piece連身裙系列，只要一件在手，就...

Tiffany全新T1系列太帥氣了！摩登中性風每天戴很可以

字母就是有種激發人們無限想像的奇妙魔力。來自美國紐約的精品品牌Tiffany & Co.推出全新Tiffany T1系列...

7-ELEVEN首發振興優惠券 商品買1送1、咖啡第二杯半價

疫情險峻，各行各業幾乎都受到衝擊，民眾也減少外出與採購意願。7-ELEVEN今宣布搶先通路發放「振興優惠券」，自4月8日...

王品280家餐廳打造「社交距離」 4月中旬開賣便當

疫情下，餐飲業紛紛急轉彎找出路。王品集團旗下280家餐廳集體連夜總動員，調整桌距，提供安心用餐的「社交距離」，並積極搶攻...

母親節開打！頂級保養殺5折 HR赫蓮娜、嬌蘭、海洋拉娜

百貨母親節檔期正式開打，今年受到疫情影響，各頂級保養品牌也推出超強特惠組，最低下殺5折起，想要入手頂級保養組，還能搭配各...

防疫升級 祭祀用品foodpanda也能送 還可LINE線上掃墓

因應清明祭祖需求，也體貼出門意願降低的消費者，foodpanda自有電商品牌「熊貓嚴選」全新推出精選「祭祀組合包」，搭配...

連假親子遊！飯店推最優促銷 讓寶貝「抗疫」不抗議

新冠肺炎疫情延燒不斷，二個多月下來，家中的小寶貝都快悶壞了，需要「放電」，各飯店今年也紛紛祭出史上兒童清明連假的最優惠促...

逆勢操作？大同3C家電多品牌體驗館新開幕 推快修服務

疫情險峻，民眾待在家時間變長，反而帶動部分家電需求提升。大同3C旗下最大家電多品牌館今日於桃園市正式開幕，門市現場除完整...

8大餐飲合推7日料理包 21品項含運3980元

新冠肺炎疫情重創餐飲業，老店出現歇業潮，餐飲連鎖集團面對蕭條市場，展開逆境求生，過去彼此競爭的餐飲業開始結盟，以團體戰術迎戰疫情，化危機為轉機。

王品旗下 月中加入便當大戰

王品集團旗下近20個品牌，首度投入便當外送市場，預計4月中旬開賣，與外送平台業者合作，高檔品牌包括王品牛排、夏慕尼等也推出便當。

熱門新聞

直擊大眾運輸全面戴口罩 第一天上路就破功

全台首輛裝透明隔簾客運 國光防疫專車清明連假上路

超商領預購口罩「3個中2個不能用」 她無奈：真是籤王

清明連假天氣看這！吳德榮：明晨降雨趨明顯 範圍擴大

為何不開放一人買全家口罩？ 網友揭一關鍵問題

今起搭雙鐵、客運強制戴口罩 交通部：不配合依法開罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。