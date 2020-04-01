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Tiffany全新T1系列太帥氣了！摩登中性風每天戴很可以
字母就是有種激發人們無限想像的奇妙魔力。來自美國紐約的精品品牌Tiffany & Co.推出全新Tiffany T1系列，以1980年代就開始出現在品牌珠寶設計中的T字母圖樣為基礎，延伸出整體線條簡潔、圖形與優雅棱角比例恰到好處的珠寶，全系列作品共9款18K玫瑰金作品率先於4月上市，包含寬版、窄版的手環與戒指等，備有鑲鑽和純金屬等不同選擇，定價30,000元起；18K黃金和白金款式預計將於2020年秋季推出。
Tiffany T1系列彰顯了品牌首個大寫字母，具有代表性。藝術總監Reed Krakoff創作概念是希望能激發了人們每天配戴珠寶的信念，「我們想藉這些作品傳遞：珍罕寶石不受限於特別場合，亦可日常穿戴，頌揚自身價值。」Tiffany T1系列延伸T字圖樣的剛毅線條，以手工鑲嵌於斜角線條上的鑽石，則為整體設計注入現代氣息，訴求獨具自我風格的時髦人士。品牌更一口氣請來三大超模Freja Eriksson、Vittoria Ceretti、Adut Akech Bior共同演繹T1系列的風格中性、剛柔並濟的全新創作，呈現有別以往的帥氣時尚感。
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