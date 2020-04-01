Tiffany全新T1系列太帥氣了！摩登中性風每天戴很可以

字母就是有種激發人們無限想像的奇妙魔力。來自美國紐約的精品品牌Tiffany & Co.推出全新Tiffany T1系列，以1980年代就開始出現在品牌珠寶設計中的T字母圖樣為基礎，延伸出整體線條簡潔、圖形與優雅棱角比例恰到好處的珠寶，全系列作品共9款18K玫瑰金作品率先於4月上市，包含寬版、窄版的手環與戒指等，備有鑲鑽和純金屬等不同選擇，定價30,000元起；18K黃金和白金款式預計將於2020年秋季推出。

Tiffany T1系列彰顯了品牌首個大寫字母，具有代表性。藝術總監Reed Krakoff創作概念是希望能激發了人們每天配戴珠寶的信念，「我們想藉這些作品傳遞：珍罕寶石不受限於特別場合，亦可日常穿戴，頌揚自身價值。」Tiffany T1系列延伸T字圖樣的剛毅線條，以手工鑲嵌於斜角線條上的鑽石，則為整體設計注入現代氣息，訴求獨具自我風格的時髦人士。品牌更一口氣請來三大超模Freja Eriksson、Vittoria Ceretti、Adut Akech Bior共同演繹T1系列的風格中性、剛柔並濟的全新創作，呈現有別以往的帥氣時尚感。 超模Adut Akech Bior演繹全新Tiffany T1系列。圖／Tiffany提供 Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，60萬元。圖／Tiffany提供 Tiffany 1980年代古典珍藏庫作品大量運用具有品牌辨識度的開頭字母T為圖案。圖／Tiffany提供 Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鋪鑲鑽石手環，31萬8,000元。圖／Tiffany提供 超模Freja Eriksson演繹全新Tiffany T1系列。圖／Tiffany提供 Tiffany T1 18K玫瑰金寬版戒指，67,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany T1系列以字母T延伸出別具辨識度的全新系列創作。圖／Tiffany提供 Tiffany T1系列以字母T延伸出別具辨識度的全新系列創作，並請來超模Freja Eriksson演繹。圖／Tiffany提供 Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石戒指，17萬7,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany T1 18K玫瑰金窄版戒指，30,000元。圖／Tiffany提供 超模Vittoria Ceretti演繹全新Tiffany T1系列。圖／Tiffany提供