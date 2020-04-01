聽新聞
test
0:00 / 0:00
孔曉振、劉亞仁 將難駕馭的BURBERRY水彩印花穿得好型
孔曉振不僅擅長駕馭各式服裝，更能穿出自己的味道與風格，她在韓國版的《W》雜誌穿上BURBERRY春夏系列，和劉亞仁都以水彩印花系列的潮流感，表現自我個性，此系列的服裝、包款、鞋履、小吊飾也在近期上市，展現斑馬紋的特殊視覺。
在2020春夏大秀發表的水彩印花系列，以流線的黑白條紋、印在濕絲絨上營造效果，帶來斑馬紋的設計感，但視覺上少了動物紋的狂野，多了紮染情調的悠閒，搭襯潮流剪裁，使得水彩印花顯得相當搶眼，需配備高度氣場才能穿出型格特色。孔曉振以英國紳士的經典格紋、條紋服裝，搭配水彩印花Lola包款，展現颯爽氣質，此外，在刺繡、不對稱等服裝，都穿出了清冷優雅。
劉亞仁則是以大鳴大放的姿態，表現個人獨有的時尚氣息，同樣穿上水彩印花系列登上韓版《W》，特殊的連身剪裁駕馭得宜，後背包、休閒鞋都是潮流之選，其中的小型水彩印花皮夾具有可拆式鍊帶，是超迷你的掌上尺寸小包款，為義大利鞣製皮革搭配水彩印花，是男、女裝皆宜的中性穿搭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言