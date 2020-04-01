孔曉振、劉亞仁 將難駕馭的BURBERRY水彩印花穿得好型

孔曉振不僅擅長駕馭各式服裝，更能穿出自己的味道與風格，她在韓國版的《W》雜誌穿上BURBERRY春夏系列，和劉亞仁都以水彩印花系列的潮流感，表現自我個性，此系列的服裝、包款、鞋履、小吊飾也在近期上市，展現斑馬紋的特殊視覺。

在2020春夏大秀發表的水彩印花系列，以流線的黑白條紋、印在濕絲絨上營造效果，帶來斑馬紋的設計感，但視覺上少了動物紋的狂野，多了紮染情調的悠閒，搭襯潮流剪裁，使得水彩印花顯得相當搶眼，需配備高度氣場才能穿出型格特色。孔曉振以英國紳士的經典格紋、條紋服裝，搭配水彩印花Lola包款，展現颯爽氣質，此外，在刺繡、不對稱等服裝，都穿出了清冷優雅。