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孔曉振、劉亞仁 將難駕馭的BURBERRY水彩印花穿得好型

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
劉亞仁也身穿BURBERRY春夏男裝登上韓版《W》雜誌。圖／取自BURBERRY官方微博
劉亞仁也身穿BURBERRY春夏男裝登上韓版《W》雜誌。圖／取自BURBERRY官方微博

孔曉振不僅擅長駕馭各式服裝，更能穿出自己的味道與風格，她在韓國版的《W》雜誌穿上BURBERRY春夏系列，和劉亞仁都以水彩印花系列的潮流感，表現自我個性，此系列的服裝、包款、鞋履、小吊飾也在近期上市，展現斑馬紋的特殊視覺。

在2020春夏大秀發表的水彩印花系列，以流線的黑白條紋、印在濕絲絨上營造效果，帶來斑馬紋的設計感，但視覺上少了動物紋的狂野，多了紮染情調的悠閒，搭襯潮流剪裁，使得水彩印花顯得相當搶眼，需配備高度氣場才能穿出型格特色。孔曉振以英國紳士的經典格紋、條紋服裝，搭配水彩印花Lola包款，展現颯爽氣質，此外，在刺繡、不對稱等服裝，都穿出了清冷優雅。

劉亞仁則是以大鳴大放的姿態，表現個人獨有的時尚氣息，同樣穿上水彩印花系列登上韓版《W》，特殊的連身剪裁駕馭得宜，後背包、休閒鞋都是潮流之選，其中的小型水彩印花皮夾具有可拆式鍊帶，是超迷你的掌上尺寸小包款，為義大利鞣製皮革搭配水彩印花，是男、女裝皆宜的中性穿搭。

孔曉振詮釋BURBERRY格紋系列的清冷優雅。圖／取自BURBERRY官方微博
孔曉振詮釋BURBERRY格紋系列的清冷優雅。圖／取自BURBERRY官方微博
孔曉振配襯BURBERRY春夏水彩印花Lola包款。圖／取自BURBERRY官方微博
孔曉振配襯BURBERRY春夏水彩印花Lola包款。圖／取自BURBERRY官方微博
孔曉振身穿BURBERRY春夏系列，表現個人風格。圖／取自BURBERRY官方微博
孔曉振身穿BURBERRY春夏系列，表現個人風格。圖／取自BURBERRY官方微博
水彩印花皮革粗跟涼鞋，售價20,500元。圖／取自BURBERRY官網
水彩印花皮革粗跟涼鞋，售價20,500元。圖／取自BURBERRY官網
孔曉振穿BURBERRY 2020春夏系列刺繡服裝登韓國版《W》雜誌。圖／取自BURBERRY官方微博
孔曉振穿BURBERRY 2020春夏系列刺繡服裝登韓國版《W》雜誌。圖／取自BURBERRY官方微博
超迷你的小型水彩印花皮夾附可拆式背帶，售價20,500元。圖／取自BURBERRY官網
超迷你的小型水彩印花皮夾附可拆式背帶，售價20,500元。圖／取自BURBERRY官網
劉亞仁身穿BURBERRY春夏水彩印花系列男裝拍攝韓版《W》雜誌。圖／取自BURBERRY官方微博
劉亞仁身穿BURBERRY春夏水彩印花系列男裝拍攝韓版《W》雜誌。圖／取自BURBERRY官方微博
水彩印花連帽衫造型Thomas泰迪熊吊飾，售價12,200元。圖／取自BURBERRY官網
水彩印花連帽衫造型Thomas泰迪熊吊飾，售價12,200元。圖／取自BURBERRY官網
孔曉振擅長演繹風格特殊的服裝，她身穿BURBERRY春夏系列拍攝《W》韓版。圖／取自BURBERRY官方微博
孔曉振擅長演繹風格特殊的服裝，她身穿BURBERRY春夏系列拍攝《W》韓版。圖／取自BURBERRY官方微博
小型水彩印花皮夾附可拆式背帶，售價20,500元。圖／取自BURBERRY官網
小型水彩印花皮夾附可拆式背帶，售價20,500元。圖／取自BURBERRY官網
BURBERRY的水彩印花系列後背包，價格店洽。圖／取自BURBERRY官方微博
BURBERRY的水彩印花系列後背包，價格店洽。圖／取自BURBERRY官方微博

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