聽新聞
test
0:00 / 0:00
7-ELEVEN首發振興優惠券 商品買1送1、咖啡第二杯半價
疫情險峻，各行各業幾乎都受到衝擊，民眾也減少外出與採購意願。7-ELEVEN今宣布搶先通路發放「振興優惠券」，自4月8日至4月21日止，祭出暢銷飲品/爆殺商品買1送1起，及CITY CAFE/現萃茶第二杯半價等49項優惠商品組合，現省1,807元起，OPEN POINT會員還有獨享好禮。
7-ELEVEN表示，本次的「振興優惠券」除多項食品飲料最低享有買1送1的爆殺優惠外，更以民眾一日三餐需求為主打，精選豆漿、燕麥、穀飲搭配茶葉蛋及現蒸地瓜，最低只要39元即可享有豐富的超值早餐；更以多款經典鮮食/即時商品搭配飲料，推出79～99元特惠組合餐，透過24小時全天候供應，讓民眾就近買、安心吃，荷包也能省很大。且為了讓民眾方便取得，除門市發送實體券外，亦可在官網下載電子版優惠券，免門檻無須消費即可獲得。
7-ELEVEN也針對OPEN POINT會員推出加碼優惠，除了登入7-ELEVEN App點選「抽抽樂活動」，有機會獲得獨家專屬優惠外；使用「OPEN錢包結帳」，還可額外獲取5%點數。即日起至4月21日止，登入OPEN POINT App「星獎賞-享受宅在家」活動，到店購買指定4大類別商品，單筆每滿100元贈送1枚星獎賞點數，累計5枚、15枚分別可兌換OPEN POINT點數1萬點與10萬點，回饋率6.7～22.2%，兌換名額有限，換完為止。
此外，統一超商線上購物中心也設有「就近買、安心吃」專區，網羅團購熱賣美食、產銷履歷安心食材、生鮮水產與肉品、熟食小吃及覆熱料理等，也規劃「量販超市」專區，以民眾最常採購的食品飲料、衛生紙、家用清潔等商品，推出量販破盤價格。使用振興優惠券，單筆消費滿711元還享有8.5折優惠，讓民眾荷包省好省滿，免出門、免排隊，商品即可輕鬆送到家。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言