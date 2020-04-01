王品280家餐廳打造「社交距離」 4月中旬開賣便當

疫情下，餐飲業紛紛急轉彎找出路。王品集團旗下280家餐廳集體連夜總動員，調整桌距，提供安心用餐的「社交距離」，並積極搶攻外帶市場，推出外帶85折優惠；此外，集團旗下近20個品牌也將首度投入便當外送市場，預計4月中旬開賣。

王品集團也在今天發表「洗手舞」影片，將正確洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」融入舞蹈中，影片由王品旗下品牌的新生代同仁擔綱主演，平均年齡不到25歲的「鮮肉、鮮花群」，從腳本設計、影片拍攝剪輯、舞蹈編排到演出人員全自製。

因應防疫社交距離，王品集團原本就採行「隔桌帶客」，每桌以梅花座錯席而坐，確保1公尺以上安全距離。繼政府公布最新防疫規範後，集團旗下280家餐廳集體連夜總動員，調整桌距，符合規範，讓消費者享有安心的「社交距離」。

此外，疫情蔓延，消費者減少在外用餐次數，王品集團也投入外帶市場，包括「聚北海道昆布鍋」、「青花驕」、「PUTIEN莆田」、「沐越」、「丰禾日麗」等5品牌、全台共37家門店同步推行「全品項外帶」服務，不僅免服務費，所有餐點品項再打85折。