快訊

極音速反艦飛彈揭幕：美軍航艦戰鬥群還能稱霸全球？

搶板信銀案／歹徒搭捷運不知怎投幣 不排除有再搶劫想法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王品280家餐廳打造「社交距離」 4月中旬開賣便當

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
日常防疫「七字訣」， 王品集團推出自製的洗手舞。圖／王品集團提供
日常防疫「七字訣」， 王品集團推出自製的洗手舞。圖／王品集團提供

疫情下，餐飲業紛紛急轉彎找出路。王品集團旗下280家餐廳集體連夜總動員，調整桌距，提供安心用餐的「社交距離」，並積極搶攻外帶市場，推出外帶85折優惠；此外，集團旗下近20個品牌也將首度投入便當外送市場，預計4月中旬開賣。

王品集團也在今天發表「洗手舞」影片，將正確洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」融入舞蹈中，影片由王品旗下品牌的新生代同仁擔綱主演，平均年齡不到25歲的「鮮肉、鮮花群」，從腳本設計、影片拍攝剪輯、舞蹈編排到演出人員全自製。

因應防疫社交距離，王品集團原本就採行「隔桌帶客」，每桌以梅花座錯席而坐，確保1公尺以上安全距離。繼政府公布最新防疫規範後，集團旗下280家餐廳集體連夜總動員，調整桌距，符合規範，讓消費者享有安心的「社交距離」。

此外，疫情蔓延，消費者減少在外用餐次數，王品集團也投入外帶市場，包括「聚北海道昆布鍋」、「青花驕」、「PUTIEN莆田」、「沐越」、「丰禾日麗」等5品牌、全台共37家門店同步推行「全品項外帶」服務，不僅免服務費，所有餐點品項再打85折。

目前，集團還要求旗下各品牌以各自餐飲特色研發便當，預計一口氣投入近20個品牌搶攻便當外送市場，據了解，除了最高端的THE WANG和吃到飽的「和牛涮」不會參與便當外送計畫，其餘各品牌都將投入規劃。

青花驕也加入外帶行列。圖／王品集團提供
青花驕也加入外帶行列。圖／王品集團提供

品牌 社交距離 便當

延伸閱讀

外送蚵仔煎沒附醬！熊貓客服神回覆讓網友傻眼：沒吃過？

王品旗下 月中加入便當大戰

王品集團近20品牌投入便當市場 估4月中旬開賣

搶攻宅經濟 南市媒合外送平台

相關新聞

陳庭妮俏皮一肩扛3款 COACH上市全新城市運動鞋

陳庭妮詮釋COACH全新運動鞋款，一肩扛3雙，以構圖展現她俏皮的一面，CitySole運動鞋履為全新單品，鞋面設計運用皮...

影／餐廳全面防疫拉大用餐距離 業者：加裝隔板

八大餐飲集團涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡*滷春秋、樂檸漢堡、魔法咖哩、Pino Pizzeria Ri...

繽紛色彩搭出放假好心情！平價時尚品牌新款來助攻 怎麼穿都亮眼

準備連續放假的造型搭配了沒？平價時尚品牌GU最懂女孩放假也要時尚的心，推出One Piece連身裙系列，只要一件在手，就...

Tiffany全新T1系列太帥氣了！摩登中性風每天戴很可以

字母就是有種激發人們無限想像的奇妙魔力。來自美國紐約的精品品牌Tiffany & Co.推出全新Tiffany T1系列...

7-ELEVEN首發振興優惠券 商品買1送1、咖啡第二杯半價

疫情險峻，各行各業幾乎都受到衝擊，民眾也減少外出與採購意願。7-ELEVEN今宣布搶先通路發放「振興優惠券」，自4月8日...

王品280家餐廳打造「社交距離」 4月中旬開賣便當

疫情下，餐飲業紛紛急轉彎找出路。王品集團旗下280家餐廳集體連夜總動員，調整桌距，提供安心用餐的「社交距離」，並積極搶攻...

母親節開打！頂級保養殺5折 HR赫蓮娜、嬌蘭、海洋拉娜

百貨母親節檔期正式開打，今年受到疫情影響，各頂級保養品牌也推出超強特惠組，最低下殺5折起，想要入手頂級保養組，還能搭配各...

防疫升級 祭祀用品foodpanda也能送 還可LINE線上掃墓

因應清明祭祖需求，也體貼出門意願降低的消費者，foodpanda自有電商品牌「熊貓嚴選」全新推出精選「祭祀組合包」，搭配...

連假親子遊！飯店推最優促銷 讓寶貝「抗疫」不抗議

新冠肺炎疫情延燒不斷，二個多月下來，家中的小寶貝都快悶壞了，需要「放電」，各飯店今年也紛紛祭出史上兒童清明連假的最優惠促...

逆勢操作？大同3C家電多品牌體驗館新開幕 推快修服務

疫情險峻，民眾待在家時間變長，反而帶動部分家電需求提升。大同3C旗下最大家電多品牌館今日於桃園市正式開幕，門市現場除完整...

8大餐飲合推7日料理包 21品項含運3980元

新冠肺炎疫情重創餐飲業，老店出現歇業潮，餐飲連鎖集團面對蕭條市場，展開逆境求生，過去彼此競爭的餐飲業開始結盟，以團體戰術迎戰疫情，化危機為轉機。

王品旗下 月中加入便當大戰

王品集團旗下近20個品牌，首度投入便當外送市場，預計4月中旬開賣，與外送平台業者合作，高檔品牌包括王品牛排、夏慕尼等也推出便當。

熱門新聞

直擊大眾運輸全面戴口罩 第一天上路就破功

全台首輛裝透明隔簾客運 國光防疫專車清明連假上路

超商領預購口罩「3個中2個不能用」 她無奈：真是籤王

清明連假天氣看這！吳德榮：明晨降雨趨明顯 範圍擴大

為何不開放一人買全家口罩？ 網友揭一關鍵問題

今起搭雙鐵、客運強制戴口罩 交通部：不配合依法開罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。