母親節開打！頂級保養殺5折 HR赫蓮娜、嬌蘭、海洋拉娜

百貨母親節檔期正式開打，今年受到疫情影響，各頂級保養品牌也推出超強特惠組，最低下殺5折起，想要入手頂級保養組，還能搭配各種小贈品，就得趁現在。

以下就統整了各大頂級保養的特惠組。

HR赫蓮娜／黑白繃帶霜下殺8折起

頂級保養品HR赫蓮娜，今年加入母親節特惠戰場，端出旗下兩款最夯的黑、白繃帶霜特惠組，黑繃帶霜特惠組下殺8折特價13,200元，一次買黑＋白繃帶霜，加送3件贈品，打83折，也是非常值得入手。

海洋拉娜／乳霜下殺66折起

海洋拉娜必入手的就是乳霜，今年推出從30ml、60ml、100ml、250ml到500ml，分別推出不同的特惠組，基本入手價30ml乳霜送5個小贈品，打68折特價6,600元，如果是高用量的人，或是可以邀姊妹合購，可以入手500ml乳霜送創世紀原晶前導精露150ml，原價119,600元，特價78,500元，約莫下殺66折，非常值得入手。

嬌蘭／頂級蘭鑽系列下殺52折起

法國保養品牌嬌蘭，旗下最頂級的蘭鑽系列，今年母親節的特惠不手軟，從52～61折，非常適合入手，今年新推出的新品蘭鑽氧蘊極光白金萃，也加入特惠組行列，下殺59折，把6樣贈品帶回家。

肌膚之鑰／買正貨送刷具

肌膚之鑰今年母親節，直接給頂級客最直接的回饋，不走小ml的特惠組，直接端出滿額贈，如購買經典的精質乳霜正貨30ml，直接送日本製刷具5件組或新生緊緻水精華170ml，讓人超有感。另一則針對貴婦們需要旅行，推出日本原裝限量的精萃光采禮盒組，內含一瓶「造光精華」激光瓶等共4瓶，售價9,950元，超好用又能入手。

雅詩蘭黛／白金級黑鑽松露系列下殺6折起