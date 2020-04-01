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母親節開打！頂級保養殺5折 HR赫蓮娜、嬌蘭、海洋拉娜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛頂級黑鑽乳霜組：白金級黑鑽松露雙效奇蹟霜50ml＋7ml、白金級黑鑽松露雙導奇蹟眼霜5ml，價值25,099元、特價18,800元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛頂級黑鑽乳霜組：白金級黑鑽松露雙效奇蹟霜50ml＋7ml、白金級黑鑽松露雙導奇蹟眼霜5ml，價值25,099元、特價18,800元。圖／雅詩蘭黛提供

百貨母親節檔期正式開打，今年受到疫情影響，各頂級保養品牌也推出超強特惠組，最低下殺5折起，想要入手頂級保養組，還能搭配各種小贈品，就得趁現在。

以下就統整了各大頂級保養的特惠組。

HR赫蓮娜／黑白繃帶霜下殺8折起

頂級保養品HR赫蓮娜，今年加入母親節特惠戰場，端出旗下兩款最夯的黑、白繃帶霜特惠組，黑繃帶霜特惠組下殺8折特價13,200元，一次買黑＋白繃帶霜，加送3件贈品，打83折，也是非常值得入手。

海洋拉娜／乳霜下殺66折起

海洋拉娜必入手的就是乳霜，今年推出從30ml、60ml、100ml、250ml到500ml，分別推出不同的特惠組，基本入手價30ml乳霜送5個小贈品，打68折特價6,600元，如果是高用量的人，或是可以邀姊妹合購，可以入手500ml乳霜送創世紀原晶前導精露150ml，原價119,600元，特價78,500元，約莫下殺66折，非常值得入手。

嬌蘭／頂級蘭鑽系列下殺52折起

法國保養品牌嬌蘭，旗下最頂級的蘭鑽系列，今年母親節的特惠不手軟，從52～61折，非常適合入手，今年新推出的新品蘭鑽氧蘊極光白金萃，也加入特惠組行列，下殺59折，把6樣贈品帶回家。

肌膚之鑰／買正貨送刷具

肌膚之鑰今年母親節，直接給頂級客最直接的回饋，不走小ml的特惠組，直接端出滿額贈，如購買經典的精質乳霜正貨30ml，直接送日本製刷具5件組或新生緊緻水精華170ml，讓人超有感。另一則針對貴婦們需要旅行，推出日本原裝限量的精萃光采禮盒組，內含一瓶「造光精華」激光瓶等共4瓶，售價9,950元，超好用又能入手。

雅詩蘭黛／白金級黑鑽松露系列下殺6折起

雅詩蘭黛旗下最頂級的白金級黑鑽松露系列，最值得趁著母親節來入手，最近大家都戴口罩，入手白金級黑鑽松露雙導奇蹟眼霜正是時候，買15ml加贈10ml，售價打了6折。天后霜白金級黑鑽松露雙效奇蹟霜50ml，搭配贈品也下殺75折。

海洋拉娜：買乳霜30ml，送淨瑩潔膚乳5ml、濃縮精華露15ml、煥顏彈力無痕精萃3ml、高防護隔離乳SPF50 3ml、乳霜3.5ml，價值9,594元、特價6,600元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜：買乳霜30ml，送淨瑩潔膚乳5ml、濃縮精華露15ml、煥顏彈力無痕精萃3ml、高防護隔離乳SPF50 3ml、乳霜3.5ml，價值9,594元、特價6,600元。圖／海洋拉娜提供
肌膚之鑰：買精質乳霜30ml，送本製刷具5件組或新生緊緻水精華170ml，售價18,500元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰：買精質乳霜30ml，送本製刷具5件組或新生緊緻水精華170ml，售價18,500元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰：買精質乳霜30ml，送本製刷具5件組或新生緊緻水精華170ml。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰：買精質乳霜30ml，送本製刷具5件組或新生緊緻水精華170ml。圖／肌膚之鑰提供
HR赫蓮娜繃帶修護組：黑繃帶修護乳霜50ml、白繃帶修護乳霜 50ml、雙萃煥膚精露25ml*2、極致高光全能乳霜15ml，價值29,880元、特價24,700元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜繃帶修護組：黑繃帶修護乳霜50ml、白繃帶修護乳霜 50ml、雙萃煥膚精露25ml*2、極致高光全能乳霜15ml，價值29,880元、特價24,700元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜黑繃帶明星修護組：黑繃帶修護乳霜50ml、雙萃煥膚精露25ml、極致高光全能乳霜15ml，價值16,545元、特價13,200元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜黑繃帶明星修護組：黑繃帶修護乳霜50ml、雙萃煥膚精露25ml、極致高光全能乳霜15ml，價值16,545元、特價13,200元。圖／HR赫蓮娜提供
嬌蘭蘭鑽氧生蘭花精露組：蘭鑽氧生蘭花精露125ml、蘭鑽氧生乳霜7ml、蘭鑽潔顏乳霜30ml、賦活面膜3ml、蘭鑽白金隔離霜3ml，價值9,362元、特價4,950元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽氧生蘭花精露組：蘭鑽氧生蘭花精露125ml、蘭鑽氧生乳霜7ml、蘭鑽潔顏乳霜30ml、賦活面膜3ml、蘭鑽白金隔離霜3ml，價值9,362元、特價4,950元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽氧蘊極光白金萃組：蘭鑽氧蘊極光白金萃30ml、蘭花精露40ml、蘭鑽濃縮精華5ml、蘭鑽氧蘊極光白金眼部精華3ml、氧生乳霜7ml、潔顏乳霜30ml、黑蘭鑽極萃眼唇霜3ml，價值33,387元、特價19,900元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽氧蘊極光白金萃組：蘭鑽氧蘊極光白金萃30ml、蘭花精露40ml、蘭鑽濃縮精華5ml、蘭鑽氧蘊極光白金眼部精華3ml、氧生乳霜7ml、潔顏乳霜30ml、黑蘭鑽極萃眼唇霜3ml，價值33,387元、特價19,900元。圖／嬌蘭提供
肌膚之鑰：買精質乳霜30ml，送本製刷具5件組或新生緊緻水精華170ml。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰：買精質乳霜30ml，送本製刷具5件組或新生緊緻水精華170ml。圖／肌膚之鑰提供
海洋拉娜：買乳霜100ml，送乳霜15ml、創世紀原晶前導精露15ml、限量旅行束，價值21,860元、特價17,600元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜：買乳霜100ml，送乳霜15ml、創世紀原晶前導精露15ml、限量旅行束，價值21,860元、特價17,600元。圖／海洋拉娜提供
嬌蘭蘭鑽精奢氧生乳霜組：蘭鑽精奢氧生乳霜50ml、蘭花精露40ml、眼唇霜3ml、極光氧蘊白金萃5ml、蘭鑽濃縮精華5ml、潔顏乳霜30ml，價值27,315元、特價16,700元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽精奢氧生乳霜組：蘭鑽精奢氧生乳霜50ml、蘭花精露40ml、眼唇霜3ml、極光氧蘊白金萃5ml、蘭鑽濃縮精華5ml、潔顏乳霜30ml，價值27,315元、特價16,700元。圖／嬌蘭提供
海洋拉娜：買乳霜500ml，送淨瑩潔膚乳5ml、濃縮精華露15ml、煥顏彈力無痕精萃3ml、高防護隔離乳SPF50 3ml、乳霜3.5ml，價值9,594元、特價6,600元。圖／海洋拉娜提供
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HR赫蓮娜極致高光透亮組：極致高光全能精華50ml、白繃帶修護乳霜5ml、極致高光全能晶透露30ml，價值11,472元、特價9,300元。圖／HR赫蓮娜提供
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頂級保養，母親節推出特惠組。圖／品牌提供
頂級保養，母親節推出特惠組。圖／品牌提供
雅詩蘭黛頂級黑鑽精華組：白金級黑鑽松露雙活萃全新升級版30ml、白金級黑鑽松露雙效奇蹟霜7ml、白金級黑鑽松露雙導奇蹟眼霜5ml，價值25,299元、特價19,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛頂級黑鑽精華組：白金級黑鑽松露雙活萃全新升級版30ml、白金級黑鑽松露雙效奇蹟霜7ml、白金級黑鑽松露雙導奇蹟眼霜5ml，價值25,299元、特價19,000元。圖／雅詩蘭黛提供
海洋拉娜：買乳霜250ml，送創世紀原晶前導精露150ml，價值119,600元、特價78,500元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜：買乳霜250ml，送創世紀原晶前導精露150ml，價值119,600元、特價78,500元。圖／海洋拉娜提供
雅詩蘭黛黑鑽奇蹟眼霜超值組：白金級黑鑽松露雙導奇蹟眼霜15ml、加贈5ml*2，價值18,334元、特價11,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛黑鑽奇蹟眼霜超值組：白金級黑鑽松露雙導奇蹟眼霜15ml、加贈5ml*2，價值18,334元、特價11,000元。圖／雅詩蘭黛提供
肌膚之鑰：精萃光采禮盒組，內含激光晶露30ml、柔潤潔膚皂35ml、柔潤保濕露75ml、防護精華乳30ml、修護精華乳30ml，售價9,950元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰：精萃光采禮盒組，內含激光晶露30ml、柔潤潔膚皂35ml、柔潤保濕露75ml、防護精華乳30ml、修護精華乳30ml，售價9,950元。圖／肌膚之鑰提供
嬌蘭蘭鑽精奢氧生眼唇霜組：蘭鑽精奢氧生眼唇霜15ml、蘭花精露15ml、蘭鑽濃縮精華5ml、氧生乳霜3ml，價值12,663元、特價7,750元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽精奢氧生眼唇霜組：蘭鑽精奢氧生眼唇霜15ml、蘭花精露15ml、蘭鑽濃縮精華5ml、氧生乳霜3ml，價值12,663元、特價7,750元。圖／嬌蘭提供

母親節 品牌 疫情

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