防疫升級 祭祀用品foodpanda也能送 還可LINE線上掃墓

因應清明祭祖需求，也體貼出門意願降低的消費者，foodpanda自有電商品牌「熊貓嚴選」全新推出精選「祭祀組合包」，搭配 「熊貓商城」上的鮮花、水果，以及獨家上線的「富山檀香」各種祭祀及宗教用品，讓消費者不需出門四處奔走，即可輕鬆備齊所有祭祀購物清單。foodpand特別提供全平台限時滿額免服務費的優惠，即日起訂購熊貓商城及熊貓嚴選商品，滿300元並輸入指定優惠碼，還可享3次現折100元折扣。

熊貓嚴選甫於今年2月正式上線，自建倉庫存放商品，提供雙北精華區消費者從早上10點至半夜12點的即時外送服務，且最快20分鐘就能到貨，這次因應祭祖需求特別推出「精選祭祀包」，紙錢、線香等拜拜用品一組即可搞定。另外，熊貓商城除了平常就能輕鬆買到鮮花、水果外，更獨家聯手全國最大的宗教用品連鎖百貨「富山檀香」全台43間分店，於熊貓商城上架一系列熱銷商品，包括線香、沉香、金紙等高品質祭祀產品，幫助民眾更輕鬆完成祭祖準備。

但如果今年已經決定暫緩掃墓、避免群聚，現在也出現了一款LINE AI聊天機器人「鄉長」（@300lbhnk），只要將鄉長加入家族群組，輸入「開始掃墓」，就會出現「敬祖」、「培墓」、「納骨塔」3種掃墓方式可供選擇，點選其中一個掃墓方式後，跟著畫面流程中紫色按鈕的文字指示，就能可以完成線上掃墓。