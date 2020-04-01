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逆勢操作？大同3C家電多品牌體驗館新開幕 推快修服務

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
大同智慧家電體驗專區，可現場體驗用Google Nest Mini聲控家電功能。記者黃筱晴／攝影
大同智慧家電體驗專區，可現場體驗用Google Nest Mini聲控家電功能。記者黃筱晴／攝影

疫情險峻，民眾待在家時間變長，反而帶動部分家電需求提升。大同3C旗下最大家電多品牌館今日於桃園市正式開幕，門市現場除完整陳列各大品牌家電商品之外，更設有大同智慧家電體驗專區，以及以咖啡吧為設計概念的大同快速維修服務專區，提供消費者更寬敞舒適的消費體驗，一站就能挑、買各種家電。

大同綜合訊電董事長彭文傑表示：「桃園復興門市將是佈局全台品牌體驗館的第一間，未來我們更將緊密結合各大主流家電品牌，提供消費者更多元更全面更不一樣的家電選購服務。」總經理張忠棋也指出：「近期冰箱冷凍櫃、清潔家電、廚房家電等都因為疫情而特別收到消費者關注，希望透過社區型的多品牌體驗門市，搭配免出門的電商通路，更完整滿足消費者購買需求。」

大同3C家電品牌館占地近百坪，明亮簡約的設計風格，以木紋、大理石紋堆疊出質感風格。不同於以往的店內陳設，品牌家電館以品牌為主題發想規劃空間，讓消費者可全面了解各品牌商品的特點及使用方式，也方便挑選比較，提供更舒適自在的購物經驗。

另外也於店內打造全新風貌的大同專業快修服務中心，除提供迅速維修交件服務，還可以喝一杯現煮咖啡坐在沙發悠閒等待，或是在旁邊設置的大同智慧家電體驗專區，體驗結合Google Nest Mini聲控功能、個人化模式的全套智慧生活家電。

即日起至4月12日止開幕慶期間內，出示桃園區居住證明即可免費成為大同3C會員，消費享會員點數加倍送；即日起4月5日止，全館消費滿1,000元，倍雅潔超質感抽取式衛生紙、大同小電鍋置物盒、大同帆布包好禮三選一；大同小家電消費滿3,000元，送大同陶瓷保溫瓶乙個（每日限量25個）。

另外，即日起至4月30日止，大同3C也推出「你挺台灣 我們挺你 醫同守護家園」方案，憑醫護人員識別證或防疫人員—疾管署相關工作證至全台大同3C直營門市，即可享全館家電9折優待，大同家電提供免費健檢及維修服務8折優待，不限品牌空調清潔保養及洗衣筒清潔另享7折優待。

店內有以咖啡吧為設計概念的大同快速維修服務專區。記者黃筱晴／攝影
店內有以咖啡吧為設計概念的大同快速維修服務專區。記者黃筱晴／攝影
大同表示，疫情期間家電需求並不會消失，反而冰箱、清潔家電、廚房家電需求逆勢成長。記者黃筱晴／攝影
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大同3C推新型態家電多品牌體驗館，首家店位於桃園市火車站附近商圈。記者黃筱晴／攝影
大同3C推新型態家電多品牌體驗館，首家店位於桃園市火車站附近商圈。記者黃筱晴／攝影
門市現場完整展示各大品牌家電商品，供消費者盡情挑選。記者黃筱晴／攝影
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品牌 3C 電商 大同

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