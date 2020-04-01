逆勢操作？大同3C家電多品牌體驗館新開幕 推快修服務

疫情險峻，民眾待在家時間變長，反而帶動部分家電需求提升。大同3C旗下最大家電多品牌館今日於桃園市正式開幕，門市現場除完整陳列各大品牌家電商品之外，更設有大同智慧家電體驗專區，以及以咖啡吧為設計概念的大同快速維修服務專區，提供消費者更寬敞舒適的消費體驗，一站就能挑、買各種家電。

大同綜合訊電董事長彭文傑表示：「桃園復興門市將是佈局全台品牌體驗館的第一間，未來我們更將緊密結合各大主流家電品牌，提供消費者更多元更全面更不一樣的家電選購服務。」總經理張忠棋也指出：「近期冰箱冷凍櫃、清潔家電、廚房家電等都因為疫情而特別收到消費者關注，希望透過社區型的多品牌體驗門市，搭配免出門的電商通路，更完整滿足消費者購買需求。」

大同3C家電品牌館占地近百坪，明亮簡約的設計風格，以木紋、大理石紋堆疊出質感風格。不同於以往的店內陳設，品牌家電館以品牌為主題發想規劃空間，讓消費者可全面了解各品牌商品的特點及使用方式，也方便挑選比較，提供更舒適自在的購物經驗。

另外也於店內打造全新風貌的大同專業快修服務中心，除提供迅速維修交件服務，還可以喝一杯現煮咖啡坐在沙發悠閒等待，或是在旁邊設置的大同智慧家電體驗專區，體驗結合Google Nest Mini聲控功能、個人化模式的全套智慧生活家電。

即日起至4月12日止開幕慶期間內，出示桃園區居住證明即可免費成為大同3C會員，消費享會員點數加倍送；即日起4月5日止，全館消費滿1,000元，倍雅潔超質感抽取式衛生紙、大同小電鍋置物盒、大同帆布包好禮三選一；大同小家電消費滿3,000元，送大同陶瓷保溫瓶乙個（每日限量25個）。