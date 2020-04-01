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撞色款正夯！adidas再度攜手P董打造搶眼新鞋 Converse復古籃球鞋大玩配色

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Converse G4系列籃球鞋3,280元起。圖／Converse提供
Converse G4系列籃球鞋3,280元起。圖／Converse提供

不需要懷疑，這一季必備鞋款就是要撞色！和adidas合作多次的P董（Pharrel Willams）推出全新CRAZY BYW 2.0聯名籃球鞋，就有著繽紛色彩的搶眼設計。而Converse的G4系列籃球鞋與Pro Leather系列休閒鞋，在這季也帶來了新配色，讓人要忽略也難。

adidas與P董聯名推出全新CRAZY BYW 2.0聯名籃球鞋4,990元。圖／adidas提供
adidas與P董聯名推出全新CRAZY BYW 2.0聯名籃球鞋4,990元。圖／adidas提供

P董每每和adidas聯名總會帶來話題與熱賣保證，最新的合作就是還沒上市就詢問度破表的CRAZY BYW 2.0聯名籃球鞋。如同其名稱中的「CRAZY瘋狂」，鞋面以橙色為主色調，佐以藍色、青綠作點綴，繽紛又斑斕的色彩，讓人乍看會眼花撩亂。然而，有著吸睛的外觀，鞋款在功能性並不馬虎，具備招牌的BOOST緩震中底與Torsion System抗扭轉系統，提供絕佳反饋與穩定性，鞋舌處更分別以adidas三線Logo搭配聯名系列以來都少不了的「Hu」字樣，凸顯了特殊款的設計。

adidas與P董聯名推出全新CRAZY BYW 2.0聯名籃球鞋4,990元。圖／adidas提供
adidas與P董聯名推出全新CRAZY BYW 2.0聯名籃球鞋4,990元。圖／adidas提供

而同樣大玩色彩梗的還有Converse的G4系列籃球新鞋，從經典鞋款上汲取靈感，有著復古的造型但搭載了 Nike React 和 Nike Zoom Air 兩項 Nike 的領先技術，將提高試探步或是假動作的效率提升到最大。而且以白色鞋身為主體，裝飾了螢光黃、桃紅、天藍、螢光綠、橘色等，穿上就是球場上的焦點。而Pro Leather系列休閒鞋，也推出新配色，採用低筒鞋型，鞋面延用皮革製成，適合搭配多樣的穿搭造型。經典的火焰圖案也沒缺席，亮眼配色融入招牌的星箭標，呈現簡約且醒目的設計。

Converse Pro Leather系列休閒鞋2,680元。圖／Converse提供
Converse Pro Leather系列休閒鞋2,680元。圖／Converse提供

adidas

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