聽新聞
test
0:00 / 0:00
撞色款正夯！adidas再度攜手P董打造搶眼新鞋 Converse復古籃球鞋大玩配色
不需要懷疑，這一季必備鞋款就是要撞色！和adidas合作多次的P董（Pharrel Willams）推出全新CRAZY BYW 2.0聯名籃球鞋，就有著繽紛色彩的搶眼設計。而Converse的G4系列籃球鞋與Pro Leather系列休閒鞋，在這季也帶來了新配色，讓人要忽略也難。
P董每每和adidas聯名總會帶來話題與熱賣保證，最新的合作就是還沒上市就詢問度破表的CRAZY BYW 2.0聯名籃球鞋。如同其名稱中的「CRAZY瘋狂」，鞋面以橙色為主色調，佐以藍色、青綠作點綴，繽紛又斑斕的色彩，讓人乍看會眼花撩亂。然而，有著吸睛的外觀，鞋款在功能性並不馬虎，具備招牌的BOOST緩震中底與Torsion System抗扭轉系統，提供絕佳反饋與穩定性，鞋舌處更分別以adidas三線Logo搭配聯名系列以來都少不了的「Hu」字樣，凸顯了特殊款的設計。
而同樣大玩色彩梗的還有Converse的G4系列籃球新鞋，從經典鞋款上汲取靈感，有著復古的造型但搭載了 Nike React 和 Nike Zoom Air 兩項 Nike 的領先技術，將提高試探步或是假動作的效率提升到最大。而且以白色鞋身為主體，裝飾了螢光黃、桃紅、天藍、螢光綠、橘色等，穿上就是球場上的焦點。而Pro Leather系列休閒鞋，也推出新配色，採用低筒鞋型，鞋面延用皮革製成，適合搭配多樣的穿搭造型。經典的火焰圖案也沒缺席，亮眼配色融入招牌的星箭標，呈現簡約且醒目的設計。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言