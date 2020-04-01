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MUJI「無印良品週間」來了 會員享全店9折、特價品再優惠

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
無印良品4/2至4/12展開「無印良品週間」會員感謝活動，會員全店商品享9折優惠。圖／無印良品提供
無印良品4/2至4/12展開「無印良品週間」會員感謝活動，會員全店商品享9折優惠。圖／無印良品提供

迎接清明連續假期，MUJI無印良品特別在4/2至4/12展開「無印良品週間」會員感謝活動，持MUJI無印良品聯名卡、MUJI passport手機APP或台灣無印良品LINE好友官方帳號，於全台MUJI無印良品門市或餐飲門市消費，即享結帳再9折優惠。有別於過去無印良品週間是正價品享9折優惠，這次是全店包含特價品皆享再9折優惠。

春天的天氣忽冷忽熱，外出時早晚可多加件外套，但上衣與下身可以開始準備換季衣物了，亞麻衣料適合台灣夏季時穿搭，無印良品使用透氣且吸水性與速乾性俱佳的法國亞麻，並使用少量生產的有機亞麻製作衣物，提升亞麻服飾膚觸感更舒適，4/2至5/10，購買亞麻男女裝享全系列9折優惠。

無印良品各式收納系列，是許多居家收納控的心頭好。MDF小物收納系列適合收納文具與小物品，可整齊分類各式文具、紙張與小物，置於桌上也能展現溫潤的木質紋理。無印良品的附把手帆布收納系列，在外側底部及內側皆以表面加工防汙處理，就算放置地板或放入書報文件，不易產生髒汙並易於清潔。

4/2起，MDF小物收納系列享6折優惠。4/2至4/12，附把手帆布長方形籃享單一優惠價350～690元 (原價480～990元) 。另外，4/2至4/12，高椅背和室沙發全套組合享優惠價19,900元 (原價22,940元) 。

4/2至4/12附把手帆布長方形籃享單一優惠價350～690元 (原價480～990元) 。圖／無印良品提供
4/2至4/12附把手帆布長方形籃享單一優惠價350～690元 (原價480～990元) 。圖／無印良品提供
MDF小物收納系列，4/2起享6折優惠。圖／無印良品提供
MDF小物收納系列，4/2起享6折優惠。圖／無印良品提供
4/2至5/10購買亞麻男女裝全系列9折優惠。圖／無印良品提供
4/2至5/10購買亞麻男女裝全系列9折優惠。圖／無印良品提供
4/2至4/12高椅背和室沙發全套組合原價22,940元，優惠價19,900元（椅套分開販售）。圖／無印良品提供
4/2至4/12高椅背和室沙發全套組合原價22,940元，優惠價19,900元（椅套分開販售）。圖／無印良品提供
無印良品4/2至4/12展開「無印良品週間」會員感謝活動，會員全店商品享9折優惠。圖／無印良品提供
無印良品4/2至4/12展開「無印良品週間」會員感謝活動，會員全店商品享9折優惠。圖／無印良品提供

無印良品 居家收納 法國

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